Trump kritisiert Kanadas Premier Carney für Rede in Davos

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den kanadischen Regierungschef Mark Carney getadelt. Die USA seien immer sehr großzügig mit Kanada gewesen, sagte Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Trotzdem habe sich Carney bei seiner Rede in Davos am Vortag nicht sehr dankbar gezeigt.

"Kanada existiert dank der Vereinigten Staaten, denken Sie daran, Mark, wenn Sie sich das nächste Mal äußern", sagte Trump. Der US-Präsident hatte schon mehrfach den Wunsch geäußert, den USA Kanada als weiteren Bundesstaat einzuverleiben.

Carney hatte in Davos viel beachtete Ideen vorgetragen, wie sich mittelgroße Länder auch in einer Welt mit tiefgreifenden Veränderungen behaupten können. Wenn kleinere Länder sich gegenseitig ausstechen, um die Gunst der Großen zu erlangen, könnten sie nur verlieren, meinte er. Gemeinsam müssten sie auf ihre Werte setzen und Koalitionen schmieden. "Mittelmächte müssen gemeinsam handeln, denn wenn wir nicht am Tisch sitzen, stehen wir auf der Speisekarte", sagte Carney etwa./oe/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weltwirtschaftsforum
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweizheute, 06:51 Uhr · dpa-AFX
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweiz
"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet19. Jan. · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News