Trump schließt Gewalt bei Grönland-Vorstoß aus - Verhandlungen gefordert

- von Steve Holland und Trevor Hunnicutt

Davos, 21. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz von Gewalt bei seinem Werben um Grönland ausgeschlossen, zugleich aber sofortige Verhandlungen über einen Erwerb der Arktis-Insel von Dänemark gefordert.

"Die Leute dachten, ich würde Gewalt anwenden, aber ich muss keine Gewalt anwenden", sagte Trump am Mittwoch auf der Jahrestagung des ⁠Weltwirtschaftsforums in Davos. "Ich will keine Gewalt ‍anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden." Trump äußerte sich in einer mit Spannung erwarteten Rede zur Wirtschaft, die jedoch von den Spannungen mit Europa wegen seines Vorstoßes zum Erwerb Grönlands überschattet wurde.

Trump bekräftigte seine Forderung mit den Worten: "Ich strebe sofortige Verhandlungen an, um erneut über den ‌Erwerb Grönlands durch die Vereinigten Staaten zu sprechen." Keine Nation oder Gruppe von Nationen sei in der Lage, Grönland zu sichern, außer den Vereinigten Staaten, sagte Trump. Er spielte die Angelegenheit als "kleine Bitte" für ein "Stück Eis" herunter ‍und versicherte, ein Erwerb sei keine Bedrohung für die Nato, der sowohl Dänemark als auch die USA angehören. Man könne zu dem US-Wunsch "Ja" oder "Nein" sagen, und die USA würden sich an die Antwort erinnern.

Die dringende Notwendigkeit von Verhandlungen habe nichts mit Seltenen Erden zu tun, fügte er hinzu und verwies darauf, dass die Bodenschätze hunderte Meter unter dem Eis lägen. Nur die USA könnten die Sicherheit Grönlands vor den vor allem von Russland und China ausgehenden Gefahren garantieren. Er habe großen Respekt vor den Menschen in Grönland und in Dänemark. Aber die USA hätten bereits Stützpunkte auf der Arktis-Insel errichtet und dies allein für Dänemark ‍getan. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt. Die USA hätten Dänemark im ⁠Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Ein Kauf durch die USA würde die Sicherheit der Nato erhöhen und sei keine Bedrohung für das Bündnis, sagte Trump weiter.

"WIR ARBEITEN DARAN"

Nato-Generalsekretär Mark Rutte wollte sich am Mittwoch in Davos nicht öffentlich zu den Spannungen äußern. Trump und andere Staats- und Regierungschefs hätten jedoch Recht, dass mehr getan werden ‍müsse, um die Arktis vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen, sagte Rutte. "Wir arbeiten daran und stellen sicher, dass wir die Arktis-Region gemeinsam verteidigen." Führende Nato-Vertreter hatten zuvor gewarnt, Trumps Strategie könne das Bündnis erschüttern. Die US-Regierung hatte vor Mittwoch ⁠erklärt, beim Thema Grönland lägen alle Optionen auf dem Tisch, auch ein militärischer Einsatz.

Die Regierungen Dänemarks und Grönlands lehnen einen Verkauf ab, haben jedoch verschiedene Möglichkeiten für eine stärkere US-Präsenz auf der strategisch wichtigen Insel mit 57.000 Einwohnern angeboten. "Wir wollen ein Stück Eis für den Schutz der Welt, und sie geben es nicht her", sagte Trump in seiner mehr als einstündigen Rede. Der US-Präsident, der am Dienstag das Ende seines turbulenten ‍ersten Amtsjahres beging, dominiert mit dem Thema die Agenda des Forums in dem Schweizer ‌Skiort.

Der Konflikt führte bereits zu erheblichen diplomatischen Verstimmungen. Trump veröffentlichte eine private Nachricht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, in der dieser schrieb: "Ich verstehe nicht, was Sie in Grönland tun." Macrons Büro teilte am Mittwoch mit, Frankreich habe eine Nato-Übung in Grönland beantragt und sei bereit, sich daran zu beteiligen. Dänemark erwägt einem Bericht des Senders TV2 zufolge, im Jahr 2026 bis zu 1000 Soldaten dorthin zu entsenden.

"STEHEN AN EINEM SCHEIDEWEG"

Ursprünglich wollte Trump in Davos über die Stärke der US-Wirtschaft sprechen. Überschattet wird das diesjährige Weltwirtschaftsforum jedoch von dem Streit über Grönland. Neben seiner Rede plante Trump Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Schweiz, Polens und Ägyptens. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz wurde am Mittwoch in Davos erwartet und könnte dort mit Trump zusammenkommen. Seine Rede vor dem Forum wird der Kanzler am Donnerstag halten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, Europa müsse seine Bemühungen um Unabhängigkeit beschleunigen. "Wir stehen an einem Scheideweg. Europa bevorzugt Dialog und ⁠Lösungen – aber wir sind vorbereitet, wenn nötig, mit Einigkeit, Dringlichkeit und Entschlossenheit zu handeln", sagte sie. "In dieser zunehmend gesetzlosen Welt braucht Europa seine eigenen Hebel der Macht." Am Donnerstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel zusammenkommen, um ihre Haltung im Grönland-Konflikt abzustimmen.

