Trump verhängt Grönland-Zölle doch nicht - US-Börsen legen zu

US-Präsident Donald Trump greift nun doch nicht zu Zöllen. Wie Trump am Mittwochabend über die Plattform "Truth Social" verkündete, werden die für den 1. Februar geplanten Zölle nicht in Kraft treten. Wegen des Widerstands europäischer Nato-Länder gegen Trumps wiederholte Forderung nach der Insel Grönland hatte er diese neuen Zölle angedroht.

"Auf Basis eines sehr produktiven Treffens mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte sind wir zu einem Rahmen für einen künftigen Deal angelangt, bezüglich Grönland, und tatsächlich auch der ganzen Arktisregion", schrieb Trump. Deshalb würde er doch nicht zu Zöllen greifen. Schon zuvor hatte Trump, der aktuell am Gipfel des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos teilnimmt, erklärt, die USA werden weiter um Grönland verhandeln, aber dabei keinesfalls auf eine gewaltvolle Übernahme der teilautonomen Insel zurückgreifen.

Schon diese Deeskalation sorgte für steigende Kurse. Nach der Absage an neue Zölle wuchs das Plus an der Wall Street dann spürbar an. Nach schwachen Vortagen legte der Leitindex Dow Jones um 1,3 Prozent zu, ebenso wie der Tech-lastige Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 gewann noch 1,2 Prozent.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator des deutschen Leitindizes Dax stieg unterdessen auf 24.800 Punkte, und damit ein gutes Stück über den Schlusskurs am Mittwoch.