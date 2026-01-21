Trump: Werde bei Grönland-Übernahme 'keine Gewalt' anwenden

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt bei der angestrebten Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland nicht auf Gewalt. "Ich will keine Gewalt anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos./ngu/DP/mis

