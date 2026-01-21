Trump: Werde bei Grönland-Übernahme 'keine Gewalt' anwenden
dpa-AFX · Uhr
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt bei der angestrebten Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland nicht auf Gewalt. "Ich will keine Gewalt anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos./ngu/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Gavin Newsom kritisiert Europas Regierungschefs: Unterwürfig gegenüber Trumpgestern, 14:28 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista