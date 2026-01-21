Trump will in Davos Grönland-Pläne vorantreiben - Widerstand aus Europa

- von Steve Holland und Trevor Hunnicutt

Washington/Davos, 21. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will bei seinem Besuch des Weltwirtschaftsforums in Davos seinen umstrittenen Plan zum Erwerb Grönlands vorantreiben und stellt sich damit dem Widerstand europäischer Verbündeter.

Dies droht die transatlantischen Beziehungen weiter zu belasten. ⁠Trump sagte am Dienstag (Ortszeit) vor ‍seiner Abreise in die Schweiz, er werde in dem Skiort Gespräche über das dänische Territorium führen und sei optimistisch, dass eine Einigung mit den europäischen Nato-Partnern erzielt werden könne. "Wir brauchen es aus Sicherheitsgründen. Wir brauchen es ‌für die nationale Sicherheit", unterstrich er dabei.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte wollte sich am Mittwoch in Davos nicht öffentlich zu den Spannungen äußern. Trump und andere Staats- und Regierungschefs hätten jedoch ‍Recht, dass mehr getan werden müsse, um die Arktis vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen, sagte Rutte. "Wir arbeiten daran und stellen sicher, dass wir die Arktis-Region gemeinsam verteidigen." Führende Nato-Vertreter hatten zuvor gewarnt, Trumps Strategie könne das Bündnis erschüttern. Die Regierungen Dänemarks und Grönlands lehnen einen Verkauf ab, haben jedoch verschiedene Möglichkeiten für eine stärkere US-Präsenz auf der strategisch wichtigen Insel mit 57.000 Einwohnern angeboten.

Trump wirbt unablässig für den US-Erwerb Grönlands als arktischen Vorposten gegen Russland und China und hat ‍den Europäern mit einem Handelskrieg gedroht, sollten sie sich seinen Plänen widersetzen. Auf ⁠die Frage, wie weit er zu gehen bereit sei, antwortete Trump: "Das werden Sie noch herausfinden." Er hat den Vorstoß auch mit seiner Verärgerung darüber in Verbindung gebracht, den Friedensnobelpreis nicht erhalten zu haben. Mit der Situation vertrauten Personen zufolge will Trump mit dem größten Gebietszuwachs ‍für die USA seit 1959 sein politisches Vermächtnis sichern. Damals wurden unter dem republikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower die Territorien Alaska und Hawaii zu US-Bundesstaaten.

"WIR STEHEN AN EINEM SCHEIDEWEG"

Der Konflikt führte bereits ⁠zu erheblichen diplomatischen Verstimmungen. Trump veröffentlichte eine private Nachricht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, in der dieser schrieb: "Ich verstehe nicht, was Sie in Grönland tun." Macrons Büro teilte am Mittwoch mit, Frankreich habe eine Nato-Übung in Grönland beantragt und sei bereit, sich daran zu beteiligen. Dänemark erwägt einem Bericht des Senders TV2 zufolge, im ‍Jahr 2026 bis zu 1000 Soldaten dorthin zu entsenden.

Ursprünglich wollte Trump ‌in Davos über die Stärke der US-Wirtschaft sprechen. Überschattet wird das diesjährige Weltwirtschaftsforum jedoch von dem Streit über Grönland. Wegen einer Panne des Regierungsflugzeugs wurde der US-Präsident erst am späteren Nachmittag in Davos erwartet. Neben seiner Rede plante Trump Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Schweiz, Polens und Ägyptens. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz wurde am Mittwoch in Davos erwartet und könnte dort mit Trump zusammenkommen. Seine Rede vor dem Forum wird der Kanzler am Donnerstag halten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, Europa müsse seine Bemühungen um Unabhängigkeit beschleunigen. "Wir stehen an einem Scheideweg. Europa bevorzugt Dialog und Lösungen – aber wir sind vorbereitet, wenn nötig, mit Einigkeit, Dringlichkeit und Entschlossenheit zu handeln", sagte sie. "In dieser zunehmend gesetzlosen Welt braucht ⁠Europa seine eigenen Hebel der Macht." Am Donnerstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel zusammenkommen, um ihre Haltung im Grönland-Konflikt abzustimmen.

