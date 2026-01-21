Trump: Wollen auf Grönland Schutzschild für Nordamerika errichten

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will auf Grönland ein Schutzschild zur Verteidigung Nordamerikas errichten. Man werde dort den größten "Golden Dome" errichten, den es je gegeben habe, sagte der Republikaner beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Ein "Golden Dome" beschreibt im militärischen Sinne ein Verteidigungssystem. Israel etwa nutzt solch ein Abwehrsystem.

Trump sagte zum Plan eines "Golden Domes" auf Grönland: Allein durch dessen Existenz werde man auch Kanada verteidigen. Kanada erhalte viele kostenlose Leistungen von den USA, ergänzte Trump. Dafür sollte das Land dankbar sein, sei es aber nicht./mj/DP/mis