Ukraine erlebt härtesten Winter seit Kriegsbeginn

Kiew, 21. Jan (Reuters) - Das russische Militär hat mit gezielten Angriffen auf die Energie-Infrastruktur für den härtesten Winter der Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew seit Kriegsbeginn gesorgt.

Bei Temperaturen von bis zu minus 18 Grad Celsius sahen sich die drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner massiven und langanhaltenden Ausfällen der Strom- und ⁠Wasserversorgung ausgesetzt. Um den Alltag ‍zu bewältigen, sammelten sie Schnee als Wasserersatz, schliefen in Mänteln und Mützen und stellten Zelte in ihren Wohnungen auf. Erstmals seit der russischen Invasion vor fast vier Jahren rief die Regierung wegen der Energiekrise den Notstand aus.

"Wenn es keinen Strom gibt, gibt es ‌keine Heizung. Das bedeutet, die Wohnung kühlt aus", sagte der Militärgeistliche Anton Rybikow in einem im Januar geführten Gespräch. Einer seiner Söhne habe sich eine Lungenentzündung zugezogen, nachdem die Temperatur in der Wohnung ‍nach einem russischen Luftangriff während eines mehr als 19-stündigen Stromausfalls auf neun Grad Celsius gefallen sei. "Das ist emotional sehr schwierig. Es gibt ständig Sorgen", sagte der 39-jährige Vater. "Dieser Winter ist der härteste." Er überlege, seine Söhne aus Kiew wegzuschicken, falls sich die Stromausfälle verschlimmern sollten.

Russland hat seine Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur in den Wintermonaten verstärkt und sich dabei auf die Städte Kiew, Charkiw und Dnipro konzentriert. Dem britischen Militärgeheimdienst zufolge setzte Russland im vergangenen Jahr 55.000 unbemannte Flugsysteme gegen die Ukraine ein, was einer Verfünffachung im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Die Regierung in Kiew forderte daraufhin ‍vom Westen mehr Flugabwehrsysteme. Nach einem schweren russischen Angriff im Januar waren nach Angaben ⁠von Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr als eine Million Haushalte in der Hauptstadt ohne Strom.

KIEWS BÜRGERMEISTER: "ANGRIFFE SOLLEN WIDERSTAND BRECHEN"

Russland erklärte seinerseits, die Angriffe dienten der Schwächung des ukrainischen Militärs und richteten sich nicht gegen die Zivilbevölkerung. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, widersprach dieser Darstellung. Die Angriffe auf die Hauptstadt sollten "den Widerstand und den Geist ‍der Ukrainer brechen", sagte er in einem Interview. In der ganzen Stadt versammelten sich die Menschen in Schulen und an provisorischen "Unbesiegbarkeitspunkten", wo Generatoren es ihnen ermöglichten, sich aufzuwärmen, ihre Telefone aufzuladen und eine Internetverbindung herzustellen.

Nach Angaben von ⁠Wirtschaftsminister Olexij Sobolew beschädigte Russland seit Oktober 2024 eine Erzeugungskapazität von 8,5 Gigawatt. Dies entsprach fast der Hälfte des üblichen Stromverbrauchs der Ukraine und zwang das Land zu Rekordimporten von Elektrizität. Der staatliche Energiekonzern Naftogaz teilte zudem mit, dass auch ukrainische Gasförderanlagen getroffen worden seien. "Das ukrainische Energiesystem ist nicht zerstört, aber es befindet sich in einem Zustand ständiger Verschlechterung", sagte Olena Lapenko von der ‍Energie-Denkfabrik Dixi Group.

Die Regierung in Kiew reagierte mit einer Verlängerung der Winterferien an Schulen ‌und Universitäten. Dutzende von Reparaturteams waren in der ganzen Stadt im Einsatz, um die Schäden zu beheben. Der unlängst ernannte Energieminister Denys Schmyhal erklärte, die Ukraine mache Fortschritte bei der Installation kleiner, unabhängiger Erzeugungskapazitäten, um die Abhängigkeit von dem stark zentralisierten System aus der Sowjetzeit zu verringern. Demnach wurden im Jahr 2025 bereits 762 Megawatt installiert, verglichen mit 225 Megawatt im Gesamtjahr 2024. Angesichts des kritischen Zustands des Energiesektors sei ein solches Tempo jedoch "eindeutig unzureichend". Schmyhal sagte zudem, Kiew hinke bei der Installation unabhängiger Kapazitäten hinter anderen ukrainischen Städten zurück – ein Vorwurf, den der Bürgermeister zurückwies. Energieexperten gingen davon aus, dass sich die Lage angesichts der für mehrere Wochen vorhergesagten eisigen Temperaturen und der Erwartung weiterer russischer Angriffe nicht so schnell verbessern würde.

"Wir beschweren uns nicht", sagte die 66-jährige Rentnerin Walentyna Kirijakowa, die mit ihrer Enkelin an einer von World Central Kitchen betriebenen Essensausgabestelle in Kiew anstand. ⁠In ihrem Hochhaus gebe es keinen Strom, deshalb könne sie nicht kochen. "Wir wissen, dass Krieg herrscht, und dass wir das aushalten müssen. Wir müssen überleben."

