LBBW Kapitalmärkte Daily
US-Assets im Visier
US-Aktiva stark unter Druck derzeit, …
Im Verlaufe des gestrigen Handelstages verlor eine ganze Reihe von Finanzmarkttiteln in der Gunst der anlegenden Gemeinde. Besonders heftig traf es US-Aktiva. Für den Aktienindex S&P 500 ging es dabei hinab bis unter den Schlusskurs des vorigen Jahres. Alle schönen Gewinne der ersten Handelstage 2026: futsch. Auch die Renten standen gestern unter Druck. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprintete nach oben auf Niveaus knapp an die Marke von 4,30 % heran. In diesen Höhen hatte die Zeitreihe vier lange Monate nicht mehr oszilliert. All dies freute die Gemeinschaftswährung: Gegenüber dem US-Dollar übersprang der Euro gestern wieder einmal die Marke von 1,17 USD. Derweil bleibt das Gold auch 2026 gesucht. Beim Preis für eine Feinunze liegen wir heute früh jenseits von 4.860 USD. Hier summieren sich die Gewinne für die Zeit seit Jahresbeginn auf fast 13 % - in gerade einmal drei Wochen! Die Edelmetalle betreiben "Risk-off" in Zeitraffer. Am Rande notiert: Ins Bild passt die Meldung vom gestrigen Mittag, wonach der dänische Pensionsfonds "AkademikerPension" plant, alle US Treasuries im Bestand bis zum Ende dieses Monats abzustoßen. Als Begründung wurden Bonitätserwägungen ins Feld geführt.
- ... nicht zum ersten Mal
