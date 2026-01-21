Verkehrsminister verspricht 2026 mehr Straßenbrücken zu sanieren

Berlin, 21. Jan (Reuters) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will in diesem Jahr Straßenbrücken mit einer Fläche von 360.000 Quadratmetern modernisieren.

Dies ⁠wäre eine deutliche ‍Steigerung gegenüber 2025, schrieb der CDU-Politiker in einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Brief an ‌die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD. Im Schienennetz sollten 2026 vier vielbefahrene Streckenabschnitte ‍von Grund auf saniert werden. Schnieder bekräftigte den Plan der schwarz-roten Koalition, alle baureifen Verkehrsprojekte auch umzusetzen.

Genau dies bezweifelt die Opposition. Die Grünen werfen Schnieder vor, vor allem den Ausbau des Schienennetzes zu ‍vernachlässigen. Die finanziellen Möglichkeiten des 500 ⁠Milliarden Euro schweren Sondertopfes zur Modernisierung der Infrastruktur würden nicht richtig ausgeschöpft. Die Grünen verweisen auf eine Kleine ‍Anfrage, aus der hervorgeht, dass trotz Baureife zentrale Schienenprojekte bisher nicht umgesetzt werden. Betroffen ⁠seien mittel- bis langfristig mindestens 18 Projekte mit 889 Kilometer neuen Schienenverbindungen.

Wie aus der Antwort des Verkehrsministeriums an die Grünen weiter hervorgeht, werden ‍im Schienennetz aktuell fünf ‌Neu- und Ausbauprojekte wegen einer fehlenden Finanzierung nicht umgesetzt, obwohl die vertiefte Planung jeweils schon abgeschlossen ist. Zusammengerechnet werden für diese Projekte 1,15 Milliarden Euro benötigt. Im Zeitraum bis 2029 fehlen insgesamt zwei Milliarden Euro für die Schiene. Mehr als die Hälfte entfällt dabei auf das Jahr 2029.

