Volkswagen will mit schlankerer Führung der Volumenmarken sparen

Frankfurt, 21. Jan (Reuters) - Volkswagen strafft zur Kostensenkung die Führungsstruktur seiner Volumenmarken.

Die Zahl der Vorstandsmitglieder in der Markengruppe "Core", ⁠zu der ‍neben der Kernmarke VW noch Skoda, Seat/Cupra und VW Nutzfahrzeuge gehören, soll bis zum ‌Sommer um etwa ein Drittel sinken. Dies teilte der Wolfsburger Dax-Konzern am ‍Mittwoch mit. Ziel sei es, die Verwaltung zu verschlanken, Entscheidungen zu beschleunigen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Der für die Gruppe zuständige VW-Konzernvorstand Thomas Schäfer erwartet allein in der Produktion eine ‍Milliarde Euro Einsparungen bis 2030.

Nach ⁠einem Bericht der "Automobilwoche" sinkt die Zahl der Vorstandsposten konkret um zehn auf 19. VW zufolge besteht die ‍Leitung der Marken künftig noch aus vier Führungskräften: Neben dem Markenchef gibt es ⁠noch die Ressorts Finanzen, Personal und Vertrieb. Ein neuer "Markengruppenvorstand" soll zentrale Entscheidungen in den Feldern Produktion, Entwicklung und Beschaffung treffen. Die ‍weltweit mehr als 20 ‌Werke der Gruppe werden in fünf Regionen zusammengefasst, um Doppelfunktionen abzuschaffen.

Die strafferen Managementstrukturen sind ein Beitrag zum Sparkurs, den der größte Autokonzern Europas wegen der Krise in der Branche eingeschlagen hat. Die Kernmarke baut seit etwa einem Jahr Stellen sozialverträglich ab, insgesamt sollen bis 2030 in Deutschland 35.000 Arbeitsplätze ⁠entfallen.

