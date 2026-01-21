Wall Street unter Druck | Sell USA | Netflix Zahlen enttäuschen stückweit

Markus Koch · Uhr
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Die US-Futures sind am Mittwoch wieder leicht schwächer – nach dem heftigsten Abverkauf seit Oktober. Der „Sell America“-Trade bleibt das Thema: Der Dollar gibt erneut nach, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe am Dienstag kurz über 4,3% sprang. Auslöser ist Trumps Eskalation im Grönland-Streit: Er droht bis zu 25% Zölle gegen acht NATO-Staaten, sollte Europa den Deal blockieren – und lässt offen, wie weit er gehen würde. In Davos kontert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Die Zölle seien ein Fehler, Europas Antwort werde „geschlossen und proportional“ ausfallen. Macron bringt sogar das EU-„Anti-Coercion Instrument“ ins Spiel – eine Art wirtschaftliche Bazooka gegen US-Unternehmen. Dazu kommt ein Signal aus Dänemark: Akademiker Pension steigt aus US-Treasuries aus – wegen Sorgen um US-Schulden und die politische Lage.
Noch kein Crash, aber die Gemengelage bleibt toxisch – und die Märkte wirken anfällig, falls die Rhetorik weiter hochdreht.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix
Bell AG

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 20.01.2026
Microsoft: Die Aktie hat gute Chancen auf eine Trendwendegestern, 15:58 Uhr · onvista
Microsoft: Die Aktie hat gute Chancen auf eine Trendwende
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News