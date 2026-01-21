Wienerberger erreicht Gewinnziel knapp - Umsatz legt zu

Wien, 21. Jan (Reuters) - Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei steigenden Umsätzen ⁠einen leichten ‍Ergebnisrückgang verbucht.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank auf rund 753 Millionen Euro nach ‌760 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch ‍mitteilte. Damit lag das Ergebnis knapp unter dem Vorjahreswert, den der Vorstand nach einer Gewinnwarnung im November als Ziel ausgegeben hatte. Wienerberger selbst sah die Prognose ‍damit als erfüllt an. ⁠Der Umsatz legte auf 4,6 (Vorjahr: 4,5) Milliarden Euro zu.

Das Unternehmen bekam nach eigenen Angaben ‍den starken Rückgang im Wohnungsneubau in den meisten Märkten in Nordamerika ⁠und Europa zu spüren. Die Bereiche Infrastruktur und Dachsysteme hätten sich dagegen stabil entwickelt oder seien sogar leicht ‍gewachsen. "Unsere starken ‌Ergebnisse für 2025 zeigen die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", sagte Konzernchef Heimo Scheuch. Das Unternehmen habe zudem seine Nettoverschuldung um rund 100 Millionen Euro gesenkt.

Die endgültigen Ergebnisse für 2025 will der Konzern am 18. Februar veröffentlichen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)