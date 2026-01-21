ZDF: Kaulitz-Brüder moderieren nächstes 'Wetten, dass..?'
dpa-AFX · Uhr
MAINZ (dpa-AFX) - Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" im ZDF. Wie der Sender im ZDF-"Morgenmagazin" bestätigte, werden sie als Gastgeber durch die traditionsreiche TV-Show führen./may/DP/jha
