Abbott enttäuscht mit Ausblick - Aktie fällt

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Schwächen im Diagnostik- und Ernährungsgeschäft bremsen den US-Medizintechnikkonzern Abbott.

Für das erste Quartal stellte das ⁠Unternehmen am ‍Donnerstag einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,12 und 1,18 Dollar in Aussicht. Analysten ‌hatten im Schnitt mit 1,20 Dollar mehr erwartet. Auch im abgelaufenen vierten ‍Quartal verfehlte Abbott trotz eines Umsatzanstiegs um 4,4 Prozent auf 11,46 Milliarden Dollar die Analystenschätzungen von 11,80 Milliarden Dollar. Insgesamt zog der Umsatz 2025 um 5,7 Prozent auf 44,3 Milliarden Dollar ‍an. Die Aktie gab im ⁠vorbörslichen Handel an der Wall Street gleichwohl um sechs Prozent nach.

Eine nachlassende Nachfrage nach Covid-19-Tests sowie Preisdruck ‍aus China belasteten das Diagnostikgeschäft. Im Ernährungsgeschäft drückten ein geringeres Verkaufsvolumen und Preissenkungen ⁠auf die Bilanz. Das Geschäft mit Babynahrung steht zudem wegen Klagen in der Kritik. Darin wird dem Konzern vorgeworfen, seine Spezialnahrung ‍für Frühgeborene habe bei ‌Säuglingen eine gefährliche Darmerkrankung verursacht. Firmenchef Robert Ford sagte jedoch, Abbott sei "gut aufgestellt für ein beschleunigtes Wachstum im Jahr 2026". Das Unternehmen setze auf die Einführung neuer Produkte, um das Mengenwachstum wieder anzukurbeln.

(Bericht von Kamal Choudhury und Christy Santhosh in Bangalore, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)