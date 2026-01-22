AKTIE IM FOKUS: Ionos mit Kurssprung - Oddo sieht Chance im KI-Umbruch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem positiven Analystenkommentar im Rücken ist den Aktien von Ionos am Donnerstag der Sprung auf ein Hoch seit mehr als zwei Monaten gelungen. Die Titel des zu United Internet gehörenden Internet-Dienstleisters standen am Morgen in der Spitze mit 29 Euro auf dem höchsten Stand seit dem 11. November. Zuletzt betrug das Plus dann noch 6,5 Prozent auf 28,80 Euro.

Oddo BHF stufte die Aktien am Donnerstag auf "Outperform" hoch, wobei Analyst Stephane Beyazian nach einer sechsmonatigen Kursschwäche drei Gründe aufführte. Die meiste Fantasie dürfte es ausgelöst haben, dass er Chancen im Bereich der agentischen KI erwähnte. Der Experte verwies aber auch auf eine Dividendenchance durch den gedrückten Schuldenstand und die Möglichkeit, dass Handelsstreitigkeiten mit den USA einem europäischen Marktteilnehmer von Vorteil sein könnten./tih/jha/