AKTIEN IM FOKUS: Konsolidierungsfantasie stützt Telekom-Sektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Konsolidierungsfantasie hat am Donnerstag den Sektorindex der Telekom-Werte zu einem der Spitzenreiter in der europäischen Branchenwertung gemacht. Neuigkeiten gab es in der Branche in Form von Verkäufen und Zukäufen.

Die Richtung vor beim Anstieg des Stoxx Europe 600 Telecommunications um zuletzt zwei Prozent gaben zum einen die Aktien von Telenor vor, die an der Euronext-Börse in Oslo um etwa acht Prozent anzogen. Das Unternehmen aus Norwegen hat dem Verkauf seiner Anteile am thailändischen Telekommunikationsunternehmen True an Arise Digital Technology für umgerechnet knapp 3,4 Milliarden Euro zugestimmt.

In Bewegung ist die Branche aber auch in Frankreich, wo sich die Titel von Orange in Paris mit 3,5 Prozent Plus positiv abhoben. Bouygues stiegen dort außerdem um 2,5 Prozent. Der positiven Bewegung schlossen sich auch die Titel der Deutschen Telekom und von Vodafone mit Anstiegen um bis zu 2,8 Prozent an.

Berichten zufolge soll ein Konsortium aus den Unternehmen Bouygues, Iliad und Orange dazu bereit sein, den Preis für den Kauf des französischen SFR-Netzes auf 20 Milliarden Euro zu erhöhen. Ein erstes Angebot in Höhe von 17 Milliarden Euro für das Netz, das sich im Besitz der Altice Group des Milliardärs Patrick Drahi befindet, war im Oktober abgelehnt worden. Das Trio bestätigte am Donnerstag in einer Erklärung zumindest stattfindende Verhandlungen.

Analyst Mathieu Robilliard von der Barclays Bank glaubt, dass potenzielle Synergien in einem Umfeld sich regenerierender Märkte noch Aufwärtspotenzial mit sich bringen könnten, auch wenn diese Zeit in Anspruch nehmen würden.