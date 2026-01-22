APA ots news: PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit...

APA ots news: PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit auf Kurs

Konsequenter Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas: UNIQA ist  
Branchensieger beim ESG-Performance Ranking 2025 von PwC und 
wurde beim CDP-Rating auf A- hochgestuft. 

Wien (APA-ots) - "Wir bleiben bei Nachhaltigkeit auf Kurs und haben mit  
unserem 
Transition-Plan als erste börsennotierte Versicherung Österreichs 
einen klaren Fahrplan definiert: Netto-Null-Emissionen in Österreich 
bis 2040, konzernweit bis 2050", betont René Knapp , Vorstand bei 
UNIQA Insurance Group AG und zuständig für Nachhaltigkeit. Dieses 
klare Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und ambitionierten Klimazielen 
zeigt sich auch in den aktuellen Bewertungen und Rankings 
renommierter Organisationen, die die konsequent umgesetzten Maßnahmen 
entsprechend würdigen. 

Branchensiegerin beim PwC ESG-Performance Ranking 

Beim ESG-Performance Ranking 2025 der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft PwC Österreich liegt UNIQA in der 
Branchenwertung Versicherungen auf Platz 1. Das Ranking bietet einen 
umfassenden Vergleich der ESG-Performance der 161 umsatzstärksten 
Unternehmen österreichweit. Bewertet werden die Unternehmen anhand 
von 22 ESG-Kriterien, die sich an den European Sustainability 
Reporting Standards (ESRS) orientieren. 

Upgrade auf A- beim renommierten CDP-Rating 

Auch beim renommierten Klima-Rating von CDP hat sich UNIQA 
signifikant verbessert und erreicht nun die Bewertung A-. CDP ist 
eine globale gemeinnützige Organisation, die die klimarelevante 
Positionierung von Unternehmen und deren Umgang mit Klimarisiken und 
-chancen nach einer etablierten und anerkannten Methode analysiert 
und bewertet. Durch die umfassende Datenerhebung und -bewertung 
liefert CDP Entscheidungsgrundlagen für Investor:innen, politische 
Akteur:innen und Unternehmen, um wirksame Klimaschutzmaßnahmen 
voranzutreiben. UNIQA hat sich im Jahr 2020 erstmals einer 
umfassenden Bewertung unterzogen. 

Netto-Null Strategie 

Die Strategie von UNIQA, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen , 
basiert auf zwei zentralen Säulen: dem Ausstieg aus fossilen 
Energieträgern - sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der 
Versicherung von Geschäftskund:innen - sowie der systematischen 
Ausweitung grüner Geschäftsaktivitäten. Bereits heute sind rund 2,5 
Milliarden Euro als nachhaltige Investments veranlagt. Darüber hinaus 
fördert UNIQA aktiv die Versicherung klimafreundlicher Technologien 
wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen. 

Zudem hat UNIQA 2024 mit UNIQA Sustainable ein Tochterunternehmen 
gegründet, das Betriebe und Organisationen in Österreich, Polen, 
Tschechien und der Slowakei dabei unterstützt, Risiken frühzeitig zu 
erkennen und ihre Resilienz über klassische Versicherungsleistungen 
hinaus nachhaltig zu stärken. 

Darüber hinaus verfolgt UNIQA auch in der eigenen Betriebsführung 
ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Die UNIQA Landesdirektion Steiermark 
ist etwa mit ihrer rund 800 m² großen Fassadenbegrünung mit dem World 
Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden . 
Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen 
durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht 
verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde 
und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können. 

Details 

PwC ESG Performance Ranking 2025 Presseinformation 

PwC ESG Performance Ranking 2025 

CDP Ranking - Bewertung A- 

Nachlese 

UNIQA gewinnt mit Fassadenbegrünung der Landesdirektion 
Steiermark den renommierten WGIN-Award 

