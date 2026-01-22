Bayer - Kursziel erreicht – Gewinne laufen lassen
HSBC · Uhr
Kursziel erreicht – Gewinne laufen lassen
Gaps – also Kursbereiche ohne Notierung – spielen in unseren Analysen immer wieder eine Schlüsselrolle. Als Lehrbuchbeispiel für unsere Herangehensweise dient derzeit der Kursverlauf der Bayer-Aktie. Im vergangenen Jahr hatten wir die nachhaltige Trendwende des Titels mehrfach konstruktiv begleitet (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 26. November, 5. und 12. Dezember). Das Kursziel aus der seinerzeit diskutierten Bodenbildung von 42 EUR hat das Papier inzwischen in Rekordtempo abgearbeitet und damit auch die Abwärtskurslücke vom November 2023 bei 37,94/39,56 EUR geschlossen. Apropos Gap: In die neue Woche ist die Bayer-Aktie mit einem weiteren Aufwärtsgap (42,37/43,40 EUR) gestartet. Zusammen mit einem Fibonacci-Level (41,03 EUR) entsteht auf diesem Niveau eine erste Unterstützungszone. Als strategischen Stopp zur Gewinnsicherung können Anlegerinnen und Anleger in Zukunft aber vor allem die 200-Wochen-Linie (akt. bei 38,75 EUR) heranziehen. Auf der Oberseite wartet der nächste wichtige Widerstandsbereich erst wieder in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 55 EUR.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Gaps – also Kursbereiche ohne Notierung – spielen in unseren Analysen immer wieder eine Schlüsselrolle. Als Lehrbuchbeispiel für unsere Herangehensweise dient derzeit der Kursverlauf der Bayer-Aktie. Im vergangenen Jahr hatten wir die nachhaltige Trendwende des Titels mehrfach konstruktiv begleitet (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 26. November, 5. und 12. Dezember). Das Kursziel aus der seinerzeit diskutierten Bodenbildung von 42 EUR hat das Papier inzwischen in Rekordtempo abgearbeitet und damit auch die Abwärtskurslücke vom November 2023 bei 37,94/39,56 EUR geschlossen. Apropos Gap: In die neue Woche ist die Bayer-Aktie mit einem weiteren Aufwärtsgap (42,37/43,40 EUR) gestartet. Zusammen mit einem Fibonacci-Level (41,03 EUR) entsteht auf diesem Niveau eine erste Unterstützungszone. Als strategischen Stopp zur Gewinnsicherung können Anlegerinnen und Anleger in Zukunft aber vor allem die 200-Wochen-Linie (akt. bei 38,75 EUR) heranziehen. Auf der Oberseite wartet der nächste wichtige Widerstandsbereich erst wieder in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 55 EUR.
Bayer (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Bayer
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
US-KonzernNeue Arzneien treiben Johnson & Johnson an - Optimismus für 2026gestern, 13:55 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“20. Jan. · onvista