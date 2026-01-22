Bayer - Kursziel erreicht – Gewinne laufen lassen

Gaps – also Kursbereiche ohne Notierung – spielen in unseren Analysen immer wieder eine Schlüsselrolle. Als Lehrbuchbeispiel für unsere Herangehensweise dient derzeit der Kursverlauf der Bayer-Aktie. Im vergangenen Jahr hatten wir die nachhaltige Trendwende des Titels mehrfach konstruktiv begleitet (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 26. November, 5. und 12. Dezember). Das Kursziel aus der seinerzeit diskutierten Bodenbildung von 42 EUR hat das Papier inzwischen in Rekordtempo abgearbeitet und damit auch die Abwärtskurslücke vom November 2023 bei 37,94/39,56 EUR geschlossen. Apropos Gap: In die neue Woche ist die Bayer-Aktie mit einem weiteren Aufwärtsgap (42,37/43,40 EUR) gestartet. Zusammen mit einem Fibonacci-Level (41,03 EUR) entsteht auf diesem Niveau eine erste Unterstützungszone. Als strategischen Stopp zur Gewinnsicherung können Anlegerinnen und Anleger in Zukunft aber vor allem die 200-Wochen-Linie (akt. bei 38,75 EUR) heranziehen. Auf der Oberseite wartet der nächste wichtige Widerstandsbereich erst wieder in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 55 EUR.

Bayer (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.