DAVOS: Merz begrüßt Trump-Ankündigung zu Zöllen
dpa-AFX · Uhr
DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt begrüßt. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprach er von "Schritten in die richtige Richtung".
Obwohl Trump am Vorabend seine angekündigten Sonderzölle für Deutschland und andere Unterstützer Dänemarks in der Grönland-Frage zurückgenommen hatte, betonte Merz: "Neue Zölle würden die Fundamente der transatlantischen Beziehungen untergraben. Wenn sie umgesetzt würden, wäre Europas Antwort geschlossen, ruhig, angemessen und stark."
Merz betonte, Deutschland teile die Auffassung, dass die europäischen Nato-Partner mehr für die Sicherheit im Hohen Norden tun müssten. "Deutschland macht dies bereits."/sk/DP/jha
