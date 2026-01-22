DAVOS/Selenskyj: Treffen zwischen USA, Russland und Ukraine
dpa-AFX · Uhr
DAVOS (dpa-AFX) - Vertreter der USA, der Ukraine und Russlands wollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Krieges reden. Die Gespräche sollen an diesem Freitag und Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden, wie Selenskyj auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos sagte./ngu/DP/mis
