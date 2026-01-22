DAVOS: Trump und Selenskyj sprechen miteinander

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj sind beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos zu einem Zweiertreffen zusammengekommen. Das meldete der ukrainische Rundfunksender Suspilne unter Berufung auf Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow.

Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Bemühungen um ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Trump hatte die Begegnung am Vortag in Davos angekündigt. Selenskyj, der zunächst keine Reise in die Schweiz geplant hatte, reiste am Donnerstagvormittag an.

Um einen möglichen Ausweg aus dem Krieg soll es am Abend auch in Moskau gehen. Dort empfängt Präsident Wladimir Putin Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner./fko/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Weltwirtschaftsforum
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweizgestern, 06:51 Uhr · dpa-AFX
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweiz
Trumps Zölle wegen Grönland
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab18. Jan. · dpa-AFX
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab
Zolldeal zwischen USA und Europa gefährdet
Trump-Zoll-Drohung: EU-Spitzen warnen vor "Abwärtsspirale"18. Jan. · dpa-AFX
Trump-Zoll-Drohung: EU-Spitzen warnen vor "Abwärtsspirale"
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News