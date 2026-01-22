DAVOS: Trumps Friedensrat mit goldenem US-Logo

dpa-AFX
DAVOS (dpa-AFX) - Die USA haben ihren umstrittenen "Friedensrat" in Davos nicht nur mit viel Pomp, sondern auch einem großen Logo vorgestellt. Es erinnert stark an das rund 80 Jahre alte Emblem der Vereinten Nationen: Die Erde umrahmt von Olivenzweigen. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: während das UN-Logo eine Weltkarte vom Nordpol aus zeigt, auf dem alle Kontinente zu sehen sind, prangt beim Friedensrat-Logo ein Land prominent und übergroß in der Mitte: die USA. Das Ganze ist in goldener Farbe gehalten, wie vieles, was US-Präsident Donald Trump dekoriert hat.

In Gold ist auch das offizielle Emblem der Vereinten Nationen gehalten. Auf der Flagge ist das Symbol aber weiß auf blauem Hintergrund zu sehen.

"Friedensrat? Oder ein Rat für US-Interessen?" schreibt ein User auf der Plattform X. "Das Logo spricht für sich."/oe/DP/he

