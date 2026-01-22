DAX® - Jahresgewinne ausradiert, aber 2. Hammer in Folge

Nach einem überaus freundlichen Jahresauftakt erlebt der DAX® aktuell eine erste herausfordernde Phase. Am eindrucksvollsten lässt sich die beschriebene Entwicklung am temporären Unterschreiten des Jahresschlusskurses von 2025 (24.490 Punkte) festmachen. Charttechnisch möchten wir in diesem Zusammenhang die beiden Abwärtskurslücken im bisherigen Wochenverlauf hervorheben. Langfristig geht es vor allem darum, den Rückfall in die Schiebezone der letzten Monate zwischen 23.000 und 24.700 Punkten zu verhindern. Deren Bedeutung wird durch den Point & Figure-Chart zusätzlich untermauert. Diese Bastion dürften die Bullen nicht kampflos aufgeben, was nicht zuletzt das zweite „Hammer“-Umkehrmuster in Folge signalisiert. Vielmehr sollte das Aktienbarometer seine gestern Nachmittag eingeleitete Erholung heute fortsetzen. Um den größten Druck vom DAX® zu nehmen, bedarf es, neben der eingeleiteten Stabilisierung auf Basis der angeführten, ehemaligen Ausbruchsmarken, eines Schließens der jüngsten Abwärtskurslücke bei 24.758/24.912 Punkten. In dieses Gap dürfte der DAX® heute hineinlaufen, ehe dort der erste Lackmustest der laufenden Gegenbewegung anstehen dürfte.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

