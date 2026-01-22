Dax startet nach Grönland-Entspannung deutlich höher in den Handel

Nach Donald Trumps Wende im Grönland-Konflikt steuert der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf eine deutliche Erholung zu. Der Broker IG taxierte den Dax etwa eine Stunde vor Handelsbeginn ein Prozent höher auf 24.812 Punkte. Damit würde sich der Leitindex der Marke von 25.000 Punkten nähern, die am Montag aus Sorge vor Zollen unterschritten wurde.

Der US-Präsident hat den Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel Grönland überraschend entschärft. Vor diesem Hintergrund hatten am Vorabend auch die US-Aktienkurse schon angezogen. Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zurück. Zur Begründung verwies er darauf, dass ein Rahmen für eine Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.

USA: Erholt

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch den Aktien-Anlegern mit Aussagen zur Grönland-Frage im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos keine Pause gegönnt, die Gemüter insgesamt aber beruhigt. Ausschlaggebend für die deutlichen Kursgewinne an den New Yorker Börsen war, dass es keine Strafzölle gegen acht europäische Länder einschließlich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die der US-Präsident am Wochenende wegen des Streits um Grönland angedroht hatte.

Nach ihren deutlichen Vortagesverlusten gingen die US-Börsen auf Erholungskurs. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss 1,21 Prozent auf 49.077,23 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.077 + 1,21 Prozent &P 500 6.875 + 1,16 Prozent Nasdaq 23.224 + 1,18 Prozent

Asien: kräftige Gewinne in Japan

Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag von der Grönland-Wende des US-Präsidenten Donald Trump profitiert. Trump hatte den Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel am Vortag überraschend entschärft. Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm er seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zum 1. Februar zurück. Die Sorge vor einem Handelskrieg trat damit weltweit in den Hintergrund. Die US-Aktienmärkte legten deutlich zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong traten unterdessen auf der Stelle.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.688 +1,92 Prozent Hang Seng 26.487 + 0,27 Prozent CSI 300 4.720 + 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,76 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,88 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,25 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 65,16 USD + 0,29 USD WTI 60,60 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 37,40 (42) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 32,10 (31,20) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA AUF 26,50 (29) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 74 (76) EUR - 'OVERWEIGHT'

ODDO BHF HEBT IONOS AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 35 EUR- RBC SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 18,00 (21,50) EUR - 'SECTOR PERFORM'- UBS SENKT SALZGITTER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 52 EUR

