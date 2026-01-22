Deutsche Börse will mit Rekord-Zukauf Fondsdienstleistungen ausbauen

München/Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Die Deutsche Börse will mit dem größten Zukauf ihrer Geschichte ihr Geschäft mit Fonds-Dienstleistungen international ausbauen.

Der Frankfurter Börsenbetreiber übernimmt für 5,35 Milliarden Euro die spanisch-britische Handelsplattform Allfunds, wie beide Unternehmen am Mittwochabend mitteilten. Mit dem Zusammenschluss der beiden führenden Anbieter in Europa kann die Deutsche ⁠Börse ihren Marktanteil auf dem ‍Kontinent etwa verdoppeln. Das kam bei den Anlegern gut an: Die Aktien der Deutschen Börse legten am Donnerstag zu Handelsbeginn mehr als drei Prozent zu. Die in Amsterdam notierten Anteilsscheine von Allfunds stiegen knapp vier Prozent. "Das ist ein Deal mit ‌einer starken strategischen Logik", erklärten die Analysten von Jefferies.

Übernahmen sind ein wesentlicher Teil der Strategie der Deutschen Börse. Ihre bisher größte Transaktion war der Kauf des auf Software für das Investmentmanagement spezialisierten ‍Anbieters SimCorp für 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2023. Die Deutsche Börse bietet eine Barkomponente, eigene Anteile und eine Dividende im Gesamtwert von 8,80 Euro je Allfunds-Aktie. Die beiden Allfunds-Großaktionäre, der Finanzinvestor Hellman & Friedman (36 Prozent) und die französische Bank BNP Paribas (12,8 Prozent), sind bereit, ihre Aktien an die Deutsche Börse zu verkaufen.

Der Frankfurter Börsenbetreiber ist mit der Tochter Clearstream Fund Services bereits im Geschäft mit Fonds-Dienstleistungen vertreten, vor allem in Deutschland und der Schweiz. Allfunds deckt vor allem Spanien, Frankreich und Italien ab. Die Brüsseler Wettbewerbshüter dürften sich die Übernahme genau anschauen. ‍Deshalb rechnet die Börse mit dem Abschluss der Übernahme erst in der ersten Jahreshälfte ⁠2027. "Die Akquisition ist der nächste Schritt in der Entwicklung der Deutsche Börse Group als europäischer Champion für kritische Finanzmarkt-Infrastruktur", sagte Börse-Vorstandschef Stephan Leithner.

Allfunds bietet Fondsmanagern und -vertrieben eine Plattform für Handel und Abwicklung, Datenanalysen und Compliance-Systeme. Mit der Software können Allfunds-Kunden Investmentfonds beobachten und handeln, Fondshäuser können die Wertentwicklung in ihrem Portfolio ‍sowie Zu- und Abflüsse in und aus den Fonds verfolgen. Für die seit 2021 an der Amsterdamer Börse notierte Allfunds hatten sich in den vergangenen Jahren die Schweizer Börse SIX und die französische Euronext interessiert. ⁠Euronext hatte 2023 ein rund 5,5 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot zurückgezogen.

ALLFUNDS-AKTIEN BEKOMMEN MEHR CASH

Die Deutsche Börse hatte Ende November Gespräche über eine Übernahme von Allfunds bestätigt. Der Wert der Offerte hat sich seither nicht verändert, allerdings bekommen die Aktionäre von Allfunds im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen mehr Bargeld und weniger Deutsche-Börse-Aktien. Die Frankfurter bieten nun 6,00 Euro in bar, neue Aktien ‍im Wert von 2,60 Euro und 20 Cent Dividende. Vor dem Bekanntwerden ‌der ersten Gespräche hatte die Allfunds-Aktie bei 6,64 Euro notiert, am Mittwoch schloss sie bei 7,96 Euro. Die Offerte liegt gut zehn Prozent darüber. Die Deutsche-Börse-Aktie ist seit November von 213 auf 209 Euro abgebröckelt.

Die heutigen Aktionäre von Allfunds halten nach der Übernahme knapp vier Prozent an der Deutschen Börse. Die Börse braucht im Zuge eines britischen Gerichtsverfahrens (Scheme of Arrangement) die Zustimmung von 75 Prozent der Allfunds-Eigentümer, damit der Kauf zustandekommt.

Die Deutsche Börse sprach von einer "äußerst überzeugenden Gelegenheit, einen wirklich globalen Weltklasse-Anbieter von Fondsdienstleistungen zu schaffen". Beide Unternehmen ergänzten sich in der Produktpalette, dem Kundenstamm und den Märkten. "Damit können wir unsere Distributoren und Fondspartner noch besser unterstützen und die Wealth-Management-Industrie voranbringen", sagte Allfunds-Chefin Annabel Spring. Die Deutsche Börse erhofft sich von der Übernahme mehr Wachstum in dem Geschäft, Kostensenkungen von 60 Millionen Euro im Jahr und 30 Millionen Euro weniger Investitionen. ⁠Die Hälfte dieser Synergien lasse sich bis 2028 realisieren. Der Gewinn je Aktie soll damit um bis zu neun Prozent steigen.

