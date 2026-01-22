Deutschland weist russischen Diplomaten wegen Spionageverdachts aus

Berlin, 22. Jan (Reuters) - Die Bundesregierung hat nach der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin einen russischen Diplomaten ⁠ausgewiesen.

Das Auswärtige ‍Amt bestellte dazu nach eigenen Angaben am Donnerstag den russischen Botschafter ein. "Spionage ‌in Deutschland toleriert die Bundesregierung nicht - erst recht nicht unter ‍dem Deckmantel des Diplomatenstatus", teilte das Ministerium auf der Plattform X mit. Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" handelt es sich bei dem Ausgewiesenen um den Verbindungsoffizier der ‍festgenommenen Deutsch-Ukrainerin.

Gegen die Frau hatte ⁠der Generalbundesanwalt Haftbefehl erlassen. Sie war am Mittwoch festgenommen worden, der Haftbefehl wurde nach ‍Angaben der Karlsruher Anklagebehörde am Donnerstag in Vollzug gesetzt. Die russische Botschaft ⁠in Berlin kündigte eine Reaktion an. Die Ausweisung werde nicht unbeantwortet bleiben, hieß es in einer Mitteilung. Berlin habe ‍sich für ‌eine weitere Eskalation der deutsch-russischen Beziehungen entschieden und nutze dafür "eindeutig erfundene Vorwände".

Bundesaußenminister Johann Wadephul sagte bei einer Pressekonferenz in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, das Verhalten Russlands sei "völlig inakzeptabel". Die Bundesregierung beobachte sehr genau, was Russland mache. Das "aggressive Verhalten" werde Konsequenzen haben.

