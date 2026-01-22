Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 22.01.2026

onvista · Uhr

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 22. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
ABERDEEN ASIAN INCOME FUNDVierteljährliches ex-Dividenden Datum
APAVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ArganVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Brandywine Realty TrustVierteljährliches Dividenden Datum
City of London Investment TrustVierteljährliches ex-Dividenden Datum
CVS HealthVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FAIRFAX FINANCIALEndgültiges Dividenden Datum
LTC PropertiesEndgültiges ex-Dividenden Datum
MS InternationalEndgültiges ex-Dividenden Datum
Oriental Culture HoldingSonder ex-Dividenden Datum
Saratoga InvestmentEndgültiges Dividenden Datum
Simpson ManufacturingVierteljährliches Dividenden Datum
SIRIUS REAL ESTATEEndgültiges Dividenden Datum
Solid StateEndgültiges ex-Dividenden Datum
WH SmithEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

