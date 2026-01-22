Wien, 22. Jan (Reuters) - Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat die künftige Führungsspitze der Energieregulierungsbehörde E-Control festgelegt.

Er bestätigte am ⁠Donnerstag Alfons ‍Haber für eine zweite Amtszeit und bestellte Michael Strebl zum Nachfolger von Wolfgang ‌Urbantschitsch. Zuvor hatte sich der Wirtschaftsausschuss des Parlaments mit den Personalien befasst.

Die ‍E-Control ist für die Regulierung der österreichischen Strom- und Gaswirtschaft zuständig. Die neuen Fünf-Jahres-Verträge laufen ab dem 25. März 2026. Haber bringt langjährige Regulierungserfahrung mit, während Strebl direkt aus der ‍Führung eines Energieversorgers kommt. Er ⁠war bislang Geschäftsführer beim größten regionalen Versorger, der städtischen Wien Energie, und wird diese Tätigkeit nach Angaben ‍des Ministeriums umgehend niederlegen. Das Unternehmen war 2022 während der Energiekrise wegen ⁠eines hohen Liquiditätsbedarfs für Börsengeschäfte auch international in die Schlagzeilen geraten. Strebl folgt Urbantschitsch nach, dessen Vertrag nach zwei Amtsperioden im ‍März ausläuft.

Eine unabhängige Kommission ‌hatte zuvor Haber und Strebl als "in höchstem Maße geeignet" empfohlen. Hattmannsdorfer verwies zur Begründung auf die jüngste Strommarktreform, die der E-Control weitreichendere Kompetenzen verleihe. Die Kombination der beiden Manager vereine Kenntnisse des Regulators sowie des Energiemarktes, fügte der Minister hinzu.

