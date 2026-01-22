EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Klöckner & Co SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.01.2026 / 13:52 CET/CEST







Hiermit gibt die Klöckner & Co SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:

https://www.kloeckner.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:

https://www.kloeckner.com/en/investors/publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Peter-Müller-Straße 24 40468 Düsseldorf Deutschland Internet: www.kloeckner.com

