EQS-AFR: TAKKT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAKKT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TAKKT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.01.2026 / 09:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die TAKKT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting

22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Internet: www.takkt.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264516 22.01.2026 CET/CEST