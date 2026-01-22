EQS-AFR: TAKKT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAKKT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TAKKT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.01.2026 / 09:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TAKKT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.takkt.de
TAKKT

