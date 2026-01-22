EQS-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Anton Schrofner, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.01.2026 / 09:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Anton Nachname(n): Schrofner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Drägerwerk AG & Co. KGaA

b) LEI

5493005UFVHY0PPNKD75

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005550636

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 86,00 EUR 39.990,00 EUR 86,00 EUR 2.150,00 EUR 85,90 EUR 7.215,60 EUR 85,90 EUR 2.233,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 85,98 EUR 51.589,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23558 Lübeck Deutschland Internet: www.draeger.com

