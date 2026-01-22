EQS-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Anton Schrofner, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.01.2026 / 09:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Anton
|Nachname(n):
|Schrofner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
b) LEI
|5493005UFVHY0PPNKD75
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005550636
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|86,00 EUR
|39.990,00 EUR
|86,00 EUR
|2.150,00 EUR
|85,90 EUR
|7.215,60 EUR
|85,90 EUR
|2.233,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|85,98 EUR
|51.589,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
|Moislinger Allee 53-55
|23558 Lübeck
|Deutschland
|Internet:
|www.draeger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102934 22.01.2026 CET/CEST
