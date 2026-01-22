EQS-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Anton Schrofner, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.01.2026 / 09:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Anton
Nachname(n):Schrofner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Drägerwerk AG & Co. KGaA

b) LEI

5493005UFVHY0PPNKD75 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005550636

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
86,00 EUR39.990,00 EUR
86,00 EUR2.150,00 EUR
85,90 EUR7.215,60 EUR
85,90 EUR2.233,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
85,98 EUR51.589,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Deutschland
Internet:www.draeger.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102934 22.01.2026 CET/CEST

