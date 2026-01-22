EQS-DD: Einhell Germany AG: Green Oak Foundation, Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell ...

Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell Germany AG zu erwerben. Sollte der jeweilige Donnerstag kein Xetra-Handelstag sein, ist die Order am darauffolgenden Börsenhandelstag, der zugleich Bankarbeitstag der ausführenden Bank ist, auszuführen. Die Ausführung der Order kann je nach Orderlage in Teildurchführungen, auch über mehrere Tage erfolgen. Der Dauerauftrag hat eine Laufzeit vom 22.01.2026 bis 18.06.2026.