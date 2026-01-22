EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.01.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christoph
Nachname(n):Prusseit

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Medios AG

b) LEI

391200Z7Z09IHDBT2L23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
14,96 EUR59.840,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,9600 EUR59.840,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

22.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.medios.group
Ende der Mitteilung

102938 22.01.2026 CET/CEST

