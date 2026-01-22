EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.01.2026 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Christoph Nachname(n): Prusseit

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Medios AG

b) LEI

391200Z7Z09IHDBT2L23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,96 EUR 59.840,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,9600 EUR 59.840,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Heidestraße 9 10557 Berlin Deutschland Internet: www.medios.group

