EQS-DD: REPLOID Group AG: MapCon consulting GmbH, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.01.2026 / 17:46 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|MapCon consulting GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Siller
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|REPLOID Group AG
b) LEI
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.750,00 EUR
|100,00 Stück
|1.750,00 EUR
|50,00 Stück
|1.750,00 EUR
|20,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.750,00 EUR
|170 Stück
e) Datum des Geschäfts
|19.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
22.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102946 22.01.2026 CET/CEST
