EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Gerhard Koning, Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.01.2026 / 16:52 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Gerhard
|Nachname(n):
|Koning
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|391200PWTXBEBMBP4P94
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A1MMEV4
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,00 EUR
|9.600 EUR
|100,00 EUR
|12.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,0000 EUR
|21.600,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
|Humboldtstraße 60B
|60318 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://tpgholding.com/
