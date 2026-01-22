EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Gerhard Koning, Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.01.2026 / 16:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gerhard
Nachname(n):Koning

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI

391200PWTXBEBMBP4P94 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts

Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
100,00 EUR9.600 EUR
100,00 EUR12.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
100,0000 EUR21.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Humboldtstraße 60B
60318 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://tpgholding.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

102944 22.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
The Payments Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel