EQS-News: Ausschüttung einer Dividende von € 20,00 zuzüglich eines Bonus von € 12,00 je Aktie

Stuttgart, 22. Januar 2026. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 22. April 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von € 12.066.813,06 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Dinkelacker AG
Königstraße 18
70173 Stuttgart
Deutschland
Telefon:0711-222157-30
Fax:0711-222157-80
E-Mail:michael.fischer@dinkelacker-ag.de
Internet:www.dinkelacker-ag.de
ISIN:DE0005538300
WKN:553830
Börsen:Freiverkehr in Stuttgart (Freiverkehr Plus)
