EQS-News: Gerald Group erhält Rekord-Zusagen für revolvierende Kreditfazilität

EQS-News: Gerald Group / Schlagwort(e): Finanzierung

Gerald Group erhält Rekord-Zusagen für revolvierende Kreditfazilität



22.01.2026 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Gerald Group („die Gruppe"), einer der weltweit führenden globalen Rohstoffhändler, der sich ausschließlich auf Metalle und Mineralien konzentriert, hat die sechzehnte jährliche Refinanzierung seiner zugesagten unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität („RCF") bekannt gegeben. Der neue RCF war überzeichnet und wurde unter mit 365 Mio. US$ abgeschlossen, was einer Aufstockung der Fazilität um 135 Mio. US$ entspricht. Mehrere Kreditgeber erhöhten ihre Beteiligung an der Transaktion, und sieben neue Banken traten dem Konsortium bei, das insgesamt 24 internationale Banken aus verschiedenen Ländern umfasst.

Gerald Logo

„Wir sind sehr zufrieden mit dem außerordentlich guten Ergebnis der diesjährigen Refinanzierung, die unsere finanzielle Flexibilität in dem heutigen dynamischen Marktumfeld weiter erhöht", sagte Patricia Nikolopoulos, Chief Financial Officer der Gerald Group. „Wir sind dankbar für die überwältigende Unterstützung unserer Bankpartner und schätzen die Reaktion des Marktes, die das anhaltende Vertrauen in die Strategie, die Widerstandsfähigkeit und die langfristigen Wachstumsambitionen von Gerald widerspiegelt", fügte Frau Nikolopoulos hinzu.

Credit Agricole Corporate and Investment Bank fungierte als alleiniger aktiver Koordinator der Syndizierung sowie als gemeinsamer Mandated Lead Arranger und Bookrunner neben der Deutschen Bank, die als Facility Agent, gemeinsamer Mandated Lead Arranger und Bookrunner fungierte. UBS Switzerland AG als Bookrunners und Mandated Lead Arrangers. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC und First Abu Dhabi Bank PJSC traten als neue Bookrunner und Mandated Lead Arrangers bei.

Arab Banking Corporation SA, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco Do Brasil S.A., Shanghai Branch, Banque de Commerce et de Placements S.A., DBS Bank Ltd, London Branch, und Erste Group Bank AG sind Mandated Lead Arrangers. China Merchants Bank (Europe) SA und Nedbank Limited, London Branch, traten als neue Mandated Lead Arrangers bei.

Banque Cantonale Vaudoise, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, DZ Bank AG, GarantiBank International N.V, Nexent Bank N.V., Société Générale, Paris, Zurich Branch, UniCredit Bank GmbH und Zürcher Kantonalbank sind Lead Arrangers. China Citic Bank Corporation Limited, Shanghai Branch, Raiffeisen Bank International AG und Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. traten als neue Lead Arranger bei.

Credit Agricole Indosuez (Switzerland) SA und Deutsche Bank Luxembourg SA freuen sich, ihre Unterstützung für die erfolgreiche Refinanzierung der revolvierenden Kreditfazilität der Gerald Group in Höhe von 365 Millionen US-Dollar bekannt zu geben: „Wir freuen uns, dass wir diese Fazilität zu einem höheren Betrag (365 Mio. US$) als im Vorjahr (230 Mio. US$) abschließen konnten. Dies spiegelt die soliden Fundamentaldaten des Metallgeschäfts der Gerald Group, die Stärke unserer langjährigen Kundenbeziehung und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Parteien wider. Wir freuen uns besonders, sieben neue Teilnehmer im Syndikat begrüßen zu dürfen, darunter First Abu Dhabi PJSC und Abu Dhabi Investment Council, die sich direkt auf der Ebene der Bookrunner und Mandated Lead Arranger (BMLA) angeschlossen haben. Dies unterstreicht erneut das Vertrauen des Marktes in die Gerald Group", erklärte Alexandre LAGUIAN, Coverage Banker, Credit Agricole Indosuez (Switzerland) SA.

Informationen finden Sie unter www.gerald.com.

Gerald GroupDie 1962 in den Vereinigten Staaten gegründete Gerald Group ist ein führender Rohstoffhändler, der sich auf Nichteisen-, Eisen- und Edelmetalle sowie kritische Mineralien spezialisiert hat. Die Gerald Group bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen und Lösungen an, die die Logistik, den Transport und die Lieferung von Metallen entlang der globalen Wertschöpfungskette von der Mine oder der Schmelze bis hin zu unseren Industriekunden und Endverbrauchern rund um die Uhr weltweit abdecken. Unter der Leitung von Craig Dean, Executive Chairman und CEO, geht die Gerald Group strategische Partnerschaften ein, tätigt gezielte Investitionen, sichert ab, vermarktet und führt strukturierte Finanztransaktionen durch, um eine nachhaltige und bedeutende Rolle in der Weltwirtschaft zu gewährleisten. Unser integriertes Netzwerk umfasst Trading Desks in Stamford - CT, Genf, Shanghai und Dubai, die von unseren engagierten Teams und unserer globalen Infrastruktur über Tochtergesellschaften, Joint Ventures, verbundene Unternehmen und strategische Partnerschaften unterstützt werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622040/Gerald_Group_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gerald-group-erhalt-rekord-zusagen-fur-revolvierende-kreditfazilitat-302668340.html

22.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2264784 22.01.2026 CET/CEST