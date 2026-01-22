EQS-News: Punica Invest und M.M.Warburg & CO kooperieren bei Verteidigungsfonds

Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Punica Invest und M.M.Warburg & CO kooperieren bei Verteidigungsfonds



22.01.2026 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 22. January 2026

Punica Invest und M.M.Warburg & CO kooperieren bei Verteidigungsfonds

Die Punica Invest GmbH erweitert ihre Plattform an thematischen Aktienstrategien und ist seit dem 15. Januar 2026 neuer Partner der M.M.Warburg & CO für den Warburg European Defense Equity Fund.

Der aktiv gemanagte Aktienfonds investiert gezielt in 40 bis 50 europäische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Verteidigungssektors – von Systemanbietern über spezialisierte Zulieferer bis hin zu Logistik- und Infrastrukturdienstleistern. Ziel ist es, Anlegern einen strukturierten Zugang zu einem Marktsegment zu ermöglichen, das von steigenden Verteidigungsbudgets, technologischer Modernisierung und einer sicherheitspolitischen Neuausrichtung Europas in den kommenden Jahren geprägt ist. Der Fonds verfolgt einen bewusst aktiven Investmentansatz und strebt eine ausgewogene Portfolioallokation an. So werden Positionen in der Regel mit der Wurzel der Marktkapitalisierung gewichtet. Investitionen in Unternehmen mit Bezug zu international geächteten Waffen sind ausgeschlossen.

„Wir stehen im europäischen Verteidigungssektor am Anfang eines nachhaltigen Investitionszyklus. Entscheidend ist dabei eine aktive Titelauswahl, um Qualität und Wachstumspotenzial sinnvoll zu kombinieren.“, erklärt Michel Hoffmann, Portfoliomanager des Warburg European Defense Equity Fund. „Unser Fokus liegt auf europäischen Qualitätsunternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, die von diesen strukturellen Veränderungen langfristig profitieren werden.“

„Der Warburg European Defense Equity Fund bietet Anlegern einen direkten Zugang zu einem Sektor, der nicht nur hoch aktuell ist, sondern auch zunehmend an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung gewinnen sollte“, sagt Stephan Lipfert, Geschäftsführender Gesellschafter der Punica Invest GmbH. „Aktives Management, breite Diversifikation und klar definierte Ausschlusskriterien machen diesen Fonds zu einem langfristig sinnvollen Depotbaustein.“

Fondseckdaten (Auszug)

Fondsname: Warburg European Defense Equity Fund

Fondsberater: M.M.Warburg & CO

Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Anlageuniversum: ca. 40–50 europäische Aktien

Anteilklassen (thesaurierend): R-Tranche: WKN A40X8V I-Tranche: WKN A40X8U

Über Punica Invest

Punica Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der Aramea Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Als Multi-Boutiquen-Plattform bündelt Punica Invest die Stärken beider Häuser und bietet Investoren ein breites Spektrum ausgewählter Investmentlösungen.

Über M.M.Warburg & CO

M.M.Warburg & CO zählt zu den führenden unabhängigen Privatbanken in Deutschland und blickt auf eine mehr als 225-jährige Geschichte zurück. Die Bank bietet vermögenden Privatkunden, institutionellen Investoren und Unternehmen ein breites Leistungsspektrum in den Bereichen Asset Management, Private Banking, Corporate Banking und Kapitalmarktberatung. Im Asset Management verbindet M.M.Warburg & CO fundierte Kapitalmarktexpertise mit aktiven, langfristig ausgerichteten Anlagestrategien.

Kontakt:

Stephan Lipfert

Mönckebergstraße 31 • D – 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488 120

stephan.lipfert@punica-invest.de



Ferdinandstraße 75 • D – 20095 Hamburg

Telefon +49 40 3282-0

info@mmwarburg.com

