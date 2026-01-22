EQS-News: TIC Holding Schweiz erwirbt Anteile an Vibro-Consult

EQS-News: TIC Holding Schweiz AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

TIC Holding Schweiz AG, eine Buy-, Build- und Technologize-Plattform, finanziert durch die Winterberg Investment X und verwaltet von der Winterberg Advisory GmbH, hat Anteile an der Vibro-Consult AG mit Sitz in Brugg, Aargau in der Schweiz übernommen.

BAAR, Schweiz, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TIC Holding Schweiz hat erfolgreich Anteile an der Vibro-Consult AG mit Sitz in Brugg, Aargau übernommen. Der bisherige Inhaber und Geschäftsführer Daniel Iseli beteiligt sich im Zuge der Transaktion an der Holding und bleibt weiter Geschäftsführer des Unternehmens.

Vibro-Consult AG ist ein seit 1988 bestehendes unabhängiges Schweizer KMU und zählt zu den führenden Spezialisten im Bereich Schwingungs- und Maschinendiagnose vor allem in der Energieerzeugung per Wasserkraft, Dampf und Gas. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Expertise in Mess- und Schwingungstechnik, ist Marktführer in der Schweiz und unterstützt ihre Kunden auch international bei der Analyse, Überwachung und Optimierung rotierender Maschinen wie Turbinen, Generatoren, Pumpen und ähnlicher Anlagen. Zum Leistungsangebot gehören präzise Schwingungsanalysen, Zustandsüberwachung, Ursachenermittlung, Balancieren von rotierenden Komponenten, Planung, Installation und Inbetriebnahmen.

Daniel Iseli bemerkt hierzu: „Wir freuen uns sehr darüber, Teil der TIC Holding Schweiz zu werden. Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen, und denken, dass es nun der richtige Zeitpunkt ist sich einer Unternehmensgruppe anzuschliessen, die uns beim Ausbau notwendiger Prozesse und Strukturen weiter unterstützt. Wir haben schon in den Gesprächen vor der Transaktion viele wertvolle Ideen mit dem Winterberg Team entwickelt und sehen spannende Synergien vor allem im Bereich der mechanischen Kalibrierung und Prüfungen – hier erwarten wir uns schon in diesem Jahr nachhaltige Ergebnisse und freuen uns sehr, unseren Teil zur Entwicklung dieser dynamischen und motivierten Gruppe beizutragen. Für unsere Kunden bleibt dabei alles beim Alten – alle gewohnten Ansprechpartner bleiben an Bord. Wir haben noch viel gemeinsam vor!"

Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, ergänzt: „Vibro-Consult ist wirklich ein einzigartiges Unternehmen, das klarer Marktführer in der Schweiz ist aber aufgrund seiner speziellen Fähigkeiten auch weltweit nachgefragt wird. Wir sind daher hocherfreut, dass Vibro-Consult unsere Plattform Industrie verstärkt. Wir werden alle Kräfte in Bewegung setzen, Vibro-Consult die bestmögliche Basis für ihr weiteres Wachstum zu bieten, so dass die Firma ihre überaus beeindruckende Entwicklung der letzten Jahre fortführen kann."

Über TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz ist eine der führenden Schweizer Unternehmensgruppen im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf Qualität, Exzellenz und Vielfalt gelegt. Die Holding sucht aktiv nach kleinen und mittleren Unternehmen, vorzugsweise in Nachfolgesituationen. Durch die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuester Technologien in allen Unternehmens-funktionen sollen überdurchschnittliches Wachstum und Renditen erzielt werden. TIC Holding Schweiz hat ihren Sitz in Baar in der Schweiz.

Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG

Die in Grünwald bei München ansässige Winterberg Advisory GmbH verwaltet Private-Equity-Investmentfonds, die sich hauptsächlich auf Nachfolgeregelungen im Bereich kleiner und mittelgroßer Unternehmen konzentrieren. Auf dieser Basis werden Buy, Build und Technologize-Plattformen entwickelt, wie derzeit die TIC Holding Schweiz AG und die Healthcare Holding Schweiz AG. Die Winterberg Group AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein unabhängiges Family Office, das in Private Equity investiert – unter anderem auch in die Fonds der Winterberg Advisory – sowie selektiv in Immobilien und andere Anlageklassen. Sowohl Winterberg Advisory als auch Winterberg Group werden von ihren Gründungspartnern Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak und Lorenzo Tencati geführt.

Weitere Informationen zur TIC Holding: www.tic-holding.ch, www.vibro-consult.ch, www.metron-labo.ch, www.transgeo.ch, www.lcbe.ch, www.hseconseils.ch

Weitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG, finden Sie unter www.winterberg.group und www.healthcare-holding.ch.

