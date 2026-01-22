EQS-News: TUMI STELLT DIE NÄCHSTE GENERATION DER TUMI ALPHA KOLLEKTION MIT KAMPAGNEN MIT LANDO NORRIS UND WEI DAXUN VOR

EQS-News: Tumi, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Der globale Markenbotschafter Lando Norris und der Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum, Wei Daxun, bereiten sich auf die Einführung der neuesten Entwicklung von TUMI Alpha vor.

NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Heute stellt die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoire-Marke TUMI die nächste Generation der Alpha-Kollektion vor, die durch individuelle Kampagnen mit dem Formel-1-Weltmeister und globalen Markenbotschafter Lando Norris und dem asiatisch-pazifischen Markenbotschafter und Schauspieler Wei Daxun zum Leben erweckt wird. Gemeinsam verkörpern sie eine neu interpretierte Ausdruckskraft von Alpha: schlank, präzise und bewusst zurückhaltend – geschaffen für moderne Bewegung.

Lando Norris pictured with the Alpha Double Expansion Duffel in Black.

Die globale Kampagne, bei der Alice Schillaci Regie führte und die Reto Schmid fotografierte, zeigt Norris in einer filmischen, spannungsgeladenen Erzählung. Die visuelle Darstellung eines Mannes, der sich auf eine Mission vorbereitet, orientiert sich an der klassischen Action-Geschichte, die sich durch Präzision, Fokus und Absicht auszeichnet.

„Wenn Sie sich auf etwas Wichtiges vorbereiten, wollen Sie keine Ablenkungen – alles soll exakt so funktionieren, wie es soll", sagt Norris.

„Ob auf der Rennstrecke oder unterwegs: Es geht darum, bereit zu sein. Alpha fühlt sich genau für diese Haltung gemacht an."

Diese Sensibilität setzt sich auch in der Kampagne mit dem Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum Wei Daxun fort. Unter der Regie von David Pun und fotografiert von GK (国琨) bewegt sich Daxun in der Kampagne durch schlichte, moderne Räume und hebt die klaren Linien, die fließenden Bewegungen und das raffinierte Design von Alpha hervor.

„Alpha ist mit echter Intention gestaltet – Sie spüren es in den Materialien, in der Balance, darin, wie sich die Kollektion mit Ihnen bewegt. Es ist ein Produkt, dem ich vertraue. Egal, wohin mich der Tag führt", sagt Daxun.

„Alpha steht für einen Entwurf moderner Bewegung", sagt Victor Sanz, Global Creative Director bei TUMI. „Hier setzen wir neu an und denken Performance konsequent weiter. Wir analysieren, wie Menschen sich bewegen, was sie mitnehmen – und wie Design sie auf dieser Reise optimal unterstützt."

Sowohl Lando Norris als auch Wei Daxun repräsentieren diese nächste Generation. Alpha wurde nicht nur entwickelt, um mit ihnen Schritt zu halten, sondern auch, um mit ihnen mitzuhalten.

In beiden Kampagnen steht die Designintelligenz von Alpha im Mittelpunkt. Das charakteristische FXT™ Ballistic Nylon bildet das Fundament der Kollektion. Ergänzt wird es durch eine klar strukturierte Taschenaufteilung, leise Magnetverschlüsse und intuitiv platzierte Zugänge – konsequent auf Effizienz ausgelegt. Zentrale Styles wie der Dual Access Expandable Carry-On, der TUMI Brief Pack™, die Double Expansion Duffel und die Convertible Clutch Crossbody wurden gezielt verfeinert, um Bewegung ohne Unterbrechung zu unterstützen.

Zur Feier der neuesten Evolution von Alpha präsentiert TUMI Ultra Blue. Markante blaue Akzente setzen an zentralen Kontaktpunkten auf sechs ikonischen Alpha-Silhouetten kraftvolle Highlights. Die neue Farbwelt würdigt TUMIs unermüdlichen Innovationsgeist und den kompromisslosen Anspruch an Exzellenz.

Diese nächste Generation von Alpha spiegelt das anhaltende Engagement von TUMI wider, seine Kunden zu verstehen und jeden Moment ihrer Reise zu unterstützen – ganz gleich, wohin sie führt.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TUMI Brief Pack™ Geschaffen für alle, die auf jeder Reise mehr erwarten. Nehmen Sie Ihr Büro einfach mit – und noch mehr – dank unseres ikonischen Designs. Intuitiv gestaltet, großzügig und klar organisiert, hat jedes Teil seinen festen Platz: vom durchdachten Organisationspanel bis zur verborgen integrierten Handytasche. UVP: 660,00 €

Double Expansion Duffel Entwickelt für Reisende, die auf jeder Reise mehr erwarten. Diese Bestseller-Duffel ist intelligent konstruiert, um das Packvolumen optimal zu maximieren. Mit beeindruckender Tiefe und erweiterbarem Stauraum wird sie zum idealen Begleiter für lange Wochenende. UVP:Einzelhandel: 850,00 €

Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On Für Reisende, die auf jeder Reise mehr erwarten: Dieses geräumige, dual-access erweiterbare Carry-On überzeugt mit unserem charakteristischen FXT™ Ballistic Nylon und erstklassiger Funktionalität. UVP: 1,050.00 €

Convertible Clutch Crossbody Für alle, die auf jeder Reise mehr erwarten. Dieses kompakte Modell vereint die charakteristischen Designmerkmale von TUMI mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit. Tragen Sie es als Crossbody, Wristlet oder Clutch – einfach die mitgelieferten Träger nach Wunsch wechseln. UVP: 370,00 €

Entdecken Sie die TUMI Alpha Kollektion jetzt auf TUMI.com und in TUMI Stores weltweit. Folgen Sie @TUMITravel für exklusive Inhalte hinter den Kulissen der Kampagne.

Über TUMI

Seit 1975 kreiert TUMI erstklassige Business-, Reise- und Performance-Artikel – entworfen, um Ihr Leben unterwegs zu verbessern, zu vereinfachen und stilvoll zu gestalten. Mit einer perfekten Verbindung aus makelloser Funktionalität und innovativem Geist begleitet TUMI Reisende als verlässlicher Partner auf allen Wegen und unterstützt Menschen, die ihre Leidenschaft leben.

Mehr über TUMI erfahren Sie auf TUMI.com und folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube.

TUMI Medienkontakte

Jerad Hulse | Jerad.Hulse@tumi.com

Karla Otto für TUMI | tumi@karlaotto.com

Wei Daxun pictured with the Alpha TUMI Brief Packâ„¢ in Navy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862031/Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862030/Wei_Daxun_pictured_with_the_Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

