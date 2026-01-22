EQS-News: UnionPay in Davos: Grenzüberschreitende Zahlungen durch Konnektivität und KI transformieren

EQS-News: UnionPay International / Schlagwort(e): Miscellaneous

DAVOS, Schweiz, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Während sich politische und wirtschaftliche Führungskräfte auf dem Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos unter dem Motto „A Spirit of Dialogue" versammeln, stellt sich eine praktische Frage: Wie können angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheit und des Drucks auf den globalen Handel und Investitionen die Mobilität von Menschen, der Handel und der Kapitalfluss effizient und widerstandsfähig bleiben?

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wird für das Jahr 2026 ein Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums erwartet. Angesichts der strukturellen Herausforderungen für die Industrieländer und der höheren Finanzierungskosten und Reibungsverluste bei grenzüberschreitenden Transaktionen für die Schwellenländer gewinnen die grundlegenden Voraussetzungen für internationale Wirtschaftsaktivitäten – insbesondere Zahlungen – zunehmend an Bedeutung.

Vor dem Hintergrund dieser globalen wirtschaftlichen Neuausrichtung konzentriert sich UnionPay, eine der weltweit größten Kartenzahlungsorganisationen, auf die grenzüberschreitende Netzwerkkonnektivität als praktischen Einstiegspunkt. Anstatt sich als globaler Zahlungsdienstleister zu positionieren, setzt UnionPay auf Innovation, um ein offenes und integratives internationales Zahlungsökosystem zu fördern, das auf multilateraler Zusammenarbeit, Interoperabilität und gemeinsamen Werten basiert. Gleichzeitig untersucht das Unternehmen den verantwortungsvollen Einsatz digitaler Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz im Zahlungsverkehr, und sucht nach Lösungen, die Effizienz, Sicherheit und finanzielle Inklusion bieten.

Derzeit werden UnionPay-Karten in 84 Ländern und Regionen weltweit ausgegeben. Das Akzeptanznetzwerk erstreckt sich über 183 Länder und Regionen. Durch Partnerschaften mit über 2.600 Finanzinstituten und Zahlungsverkehr-Stakeholdern weltweit hat UnionPay digitale Zahlungsprodukte und -dienstleistungen eingeführt, die an die lokalen Märkte angepasst sind und den Handel und Konsum in verschiedenen Kontexten unterstützen.

Dong Junfeng, Vorsitzender von China UnionPay und UnionPay International, hielt eine Rede bei einer Diskussionsrunde des Weltwirtschaftsforums. Die mehr als zwei Jahrzehnte währende Entwicklung von UnionPay spiegelt Chinas allgemeine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und kontinuierliche Öffnung wider. Selbst in einem komplexeren globalen Umfeld hat UnionPay an seiner internationalen Strategie festgehalten – der Förderung einer hochwertigen Entwicklung im Zahlungssektor und der Weiterentwicklung von Kooperationsrahmen auf der Grundlage von Gleichheit, gegenseitigem Nutzen und gemeinsamem Wachstum.

Konnektivität in der Praxis: Förderung des neuen Vier-Parteien-Modells in den Schwellenländern

Die Skalierung grenzüberschreitender Zahlungen erfordert mehr als nur technische Integration, sie hängt auch von nachhaltigen und reproduzierbaren Kooperationsmodellen ab. In den letzten Jahren hat UnionPay durch Network-to-Network (N2N)- und Government-to-Government (G2G)-Kooperationen ein „neues Vier-Parteien-Modell" für das Zeitalter der digitalen Zahlungen entwickelt.

Aufbauend auf dem traditionellen Vier-Parteien-Zahlungsmodell erweitert dieses Modell die Beteiligung auf beiden Seiten des Ökosystems. Auf der Kontoseite werden digitale Wallets und Hersteller mobiler Geräte einbezogen; auf der Akzeptanzseite werden Zahlungsdienstleister, Zahlungsaggregatoren und SaaS-Plattformen integriert. Durch bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zielt das Modell darauf ab, hochwertige Ressourcen zu integrieren, die Kosten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu senken und den Ausbau des Netzwerks zu beschleunigen.

In der Praxis hat UnionPay diesen Ansatz in Südostasien, Zentralasien, dem Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika – wichtigen Schwellenmärkten – angewendet, wo es dazu beiträgt, die Interoperabilität zwischen grenzüberschreitenden QR-Code-Zahlungsnetzwerken zu fördern. Wichtig ist, dass dieses Modell nicht dazu bestimmt ist, lokale Zahlungssysteme zu ersetzen. Stattdessen agiert es innerhalb bestehender regulatorischer Rahmenbedingungen, fördert die gegenseitige Anerkennung von Standards und eine koordinierte Netzentwicklung und unterstützt gleichzeitig lokale Bemühungen zur Verbesserung der Zahlungsinfrastruktur.

Das Ergebnis ist, dass weltweit mehrere Millionen Mikro-Händler, kleine und mittelständische Händler an das globale Netzwerk von UnionPay angeschlossen sind und dadurch einen besseren Zugang zu internationalen Verbrauchern und grenzüberschreitenden Geschäftsmöglichkeiten erhalten.

Verantwortungsvolle KI im Zahlungsverkehr: Innovation in die Praxis umsetzen

Künstliche Intelligenz war ein Schwerpunkt der Diskussionen in Davos, da sie das Potenzial hat, Wirtschaftsstrukturen und Wachstumsmodelle neu zu gestalten. Im Zahlungsverkehr – einem Sektor mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen – besteht die Herausforderung jedoch darin, Innovationen zu nutzen und gleichzeitig Risiken effektiv zu managen.

UnionPay positioniert sich als führender, anwendungsorientierter KI-Anwender im Finanzsektor und betrachtet KI als neuen Produktivitätsmotor, um die intelligente Modernisierung des Zahlungsverkehrs zu unterstützen. Anstatt isolierte Anwendungsfälle zu verfolgen, hat das Unternehmen einen kooperativen Ansatz gewählt und arbeitet mit Technologieunternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen, um ein gemeinsames KI-Anwendungsökosystem aufzubauen, das eine hochwertige und nachhaltige Bereitstellung in Finanzszenarien unterstützt.

Zur Gewährleistung der Zahlungssicherheit hat UnionPay ein intelligentes Risikokontrollsystem entwickelt, das die Aktualität und Effektivität des Transaktionsschutzes erheblich verbessert. Durch KI generierte Experten-Risikoregeln erreichen nun eine Genauigkeitsrate von 85 %.

Im Bereich der agentenbasierten Zahlungslösungen ist UnionPay einer der Vorreiter in der Branche. Der MCP Agent Payment Service ermöglicht es Benutzern, den gesamten Prozess von der Anfrage bis zur Zahlung über eine dialogorientierte Interaktion abzuschließen.

Im Zuge der Ausweitung der visumfreien Reisepolitik Chinas hat UnionPay auch KI-gestützte Dienstleistungen für ausländische Besucher eingeführt. Über die digitale Plattform „Nihao China", die im Dezember 2025 eingeführt wurde, wird KI für Zahlungsanweisungen, mehrsprachige Übersetzungen, Reiseplanungen und Empfehlungen für den Alltag eingesetzt, um internationalen Reisenden ein nahtloseres Erlebnis zu bieten.

Vom Dialog zur Zusammenarbeit: Langfristige Wertschöpfung im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr

Im Kern spiegelt die Arbeitsweise von UnionPay den von Davos vertretenen Geist des Dialogs wider. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Zahlungssystemen in verschiedenen Märkten verfolgt UnionPay nicht das Ziel, ein einheitliches Modell oder einen einheitlichen Standard durchzusetzen, sondern Gemeinsamkeiten inmitten der Vielfalt zu finden und auf kreative Weise ein offeneres und integrativeres globales Zahlungsökosystem aufzubauen.

Durch die Verbesserung der Effizienz grenzüberschreitender Zahlungen und die Senkung der Transaktionskosten unterstützt UnionPay den regionalen Wirtschaftskreislauf und ermöglicht eine breitere Beteiligung kleiner und mittlerer Akteure, insbesondere in Schwellenländern. Dieser kooperationsorientierte Ansatz, der für alle Beteiligten von Vorteil ist, steht in engem Einklang mit den Werten, die vom Weltwirtschaftsforum in Zeiten der Unsicherheit wiederholt betont wurden.

Mit Blick auf die Zukunft wird UnionPay die Konnektivität weiterhin als Hebel nutzen, um die multilaterale Zusammenarbeit zu vertiefen und zu einem offeneren, integrativeren und nachhaltigeren internationalen Zahlungsökosystem beizutragen – getreu seiner Vision „Vertrauensvolle Beziehungen, gemeinsamer Erfolg".

