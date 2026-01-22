Erneut Zugunglück in Spanien - Mehrere Verletzte

Madrid, 22. Jan (Reuters) - In Spanien hat sich erneut ein Zugunglück ereignet.

Im Südosten ⁠des ‍Landes sei ein Nahverkehrszug gegen einen Baukran geprallt, berichteten ‌der staatliche Fernsehsender TVE und der Rettungsdienst der ‍Region Murcia am Donnerstag. Mehrere Menschen seien verletzt worden, einer schwer. Der Unfall ereignete sich in Cartagena. Der spanische Bahnbetreiber ‍Adif teilte auf X ⁠mit, dass der Verkehr auf dieser Strecke aufgrund "des Eindringens eines nicht ‍zum Bahnbetrieb gehörenden Krans in die Infrastruktur" unterbrochen wurde. ⁠Weitere Details wurden nicht genannt.

Erst am Sonntag waren zwei Hochgeschwindigkeitszüge in Andalusien zusammengestoßen. Dabei kamen ‍mindestens ‌43 Menschen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Am Dienstag starb bei einem weiteren Unglück der Lokführer.

