Galenica AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Galenica wächst weiter: Umsatz steigt auf über 4 Milliarden Franken



22.01.2026 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MedienmitteilungAd hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Umsatz um 5.5% auf CHF 4’135.6 Mio. gesteigert

Breit abgestütztes Wachstum – alle Geschäftsbereiche tragen bei

Starkes Apothekengeschäft getrieben durch rezeptpflichtige Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel

Kontinuierliches Wachstum im Wholesale

Neuer Bereich «Diagnostics» trägt 1% zum Umsatzwachstum bei

EBIT1-Guidance mit Steigerung von 10-12% bestätigt

Dividende mindestens auf Vorjahresniveau erwartet

Galenica setzt ihren Wachstumskurs im Jahr 2025 weiter fort. Der Umsatz der Gruppe ist um 5.5% auf CHF 4’135.6 Mio. gewachsen und liegt auf dem höchsten Niveau in der Geschichte des Unternehmens. Die Umsatzsteigerung ist über alle Geschäftsbereiche hinweg breit abgestützt. Sowohl im Apotheken- als auch im Wholesalegeschäft konnte Galenica ihre Position weiter festigen. Daneben trug auch das neue Geschäftsfeld «Diagnostics» zum Umsatzwachstum bei. Das Umsatzwachstum wurde insbesondere durch eine hohe Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten, darunter auch GLP-1-basierten Abnehmpräparaten, sowie Nahrungsergänzungsmitteln getrieben.

Marc Werner, CEO von Galenica, zu den Umsatzzahlen: «Unsere breite Aufstellung und die enge Verzahnung im Netzwerk geben uns die nötige Stabilität, um weiter zu wachsen und die Gesundheitsversorgung in der Schweiz mitzugestalten.» Mit dem Wachstum erreicht Galenica ihre angegebene Umsatzprognose klar. Zudem bestätigt Galenica den im Zuge der Akquisition von Labor Team erhöhten EBIT-Ausblick: Für das Jahr 2025 rechnet die Gruppe mit einer EBIT1-Steigerung von 10-12%. Ebenfalls rechnet Galenica weiterhin mit einer Dividende mindestens in der Höhe des Vorjahres.

Starkes Wachstum im Apothekenmarkt

Die Apotheken im Galenica-Netzwerk haben ihre Rolle als erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem weiter ausgebaut. Galenica stärkte das Apothekennetz gezielt durch Akquisitionen um netto 5 Standorte auf 381 Apotheken (mit Coop Vitality). Der Umsatz des Bereichs «Pharmacies Omni-Channel» ist um 4.9% auf CHF 1’473.3 Mio. gestiegen (ohne Coop Vitality). Bereinigt um den Expansionseffekt von 1.6% wuchs der Bereich organisch um 3.3%, was unter Berücksichtigung des Produktmixes leicht über dem Marktwachstum für stationäre Apotheken liegt (Rx- und OTC-Produkte: 5.3%2, Nicht-Medikamentensegment im Consumer-Healthcare-Markt: -0.8%3).

Das digitale Kundenerlebnis wurde konsequent weiterentwickelt. Sowohl die Umsätze im Online-Geschäft als auch mit Click & Collect zeigten starke Wachstumsraten. Gleichzeitig nahm die Nachfrage nach Beratungen um knapp 29% zu: 368'000 kostenpflichtige Gesundheitsdienstleistungen wurden durchgeführt, darunter fast 93'000 Impfungen. Im Berichtsjahr konnten neue Kooperationen mit KPT und Helsana abgeschlossen werden, welche diese Dienstleistungen seit 1. Januar 2026 in ausgewählten Versicherungsmodellen integriert haben und den Patientinnen und Patienten rückerstatten.

«Products & Brands» wächst in herausforderndem Marktumfeld

Im Schweizer Consumer-Health-Care Markt konnte Galenica ihre führende Position mit einem Umsatzwachstum von 6.2% auf CHF 158.0 Mio. weiter festigen. Das Umsatzwachstum wird unterstützt durch die Produkte von Cooper Consumer Health, für deren Vertrieb sich Verfora seit 2025 verantwortlich zeichnet. Sondereffekte führten in der Vorjahresperiode zu ausserordentlich hohen Verkäufen in der Schweiz sowie im Exportgeschäft. Entsprechend hat sich das Exportgeschäft 2025 mit -12.6% auf CHF 36.2 Mio. rückläufig entwickelt. Die Abverkäufe von Verfora-Produkten im Schweizer Apotheken- und Drogeriemarkt verringerten sich leicht um -0.6% aufgrund einer geringen Nachfrage nach Erkältungs- und Schmerzmitteln. Im gleichen Zeitraum ging der Schweizer Consumer-Healthcare-Markt um -0.4%3 zurück, womit Galenica aufgrund des Produktmixes leicht unter Marktniveau lag.

Weiterer Ausbau des Galenica-Netzwerks

Mit der Akquisition von Labor Team konnte Galenica im September ihr Gesundheitsnetzwerk weiterentwickeln und mit dem Bereich «Diagnostics» erweitern. 2025 trägt Labor Team mit einem Umsatz von CHF 40.7 Mio. rund 1% zum Umsatzwachstum der Gruppe bei.

Auch der Bereich «Services & Production» entwickelte sich positiv und wuchs um 4%. Alle Einheiten – Bichsel, Lifestage und Medifilm – trugen zu diesem Wachstum bei. Im Bereich Home Care stärkte Galenica ihre Position mit einem gemeinsamen Marktauftritt von Bichsel und Lifestage Solutions. Zudem wurde die Kapazität bei Medifilm durch eine neue Verblisterungsmaschine erhöht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Kontinuierliches Wachstum bei «Logistics & IT»

Auch das Segment «Logistics & IT» entwickelte sich 2025 erfreulich und erzielte einen Nettoumsatz von CHF 3’332.6 Mio. (+4.8%). Im Bereich «Wholesale» konnte ein Umsatzwachstum von 4.8% auf CHF 3’255.3 Mio. erzielt werden. Sowohl im Ärztesegment mit einem Wachstum von 3.9% als auch im Apothekenbereich mit einem Wachstum von 5.3% lag die Entwicklung auf Marktniveau. Im gleichen Zeitraum wuchs der gesamte Pharmamarkt um 5.0%2, auf das Ärztesegment entfiel ein Wachstum von 3.9%2, auf das Segment der stationären Apotheken ein Wachstum von 5.3%2.

Der Nettoumsatz des Bereichs «Logistics & IT Services» ist um 2.8% auf CHF 79.6 Mio. gewachsen. HCI Solutions leistet weiterhin einen grossen Beitrag zur Patientensicherheit in der Schweiz und registrierte im Berichtsjahr 553 Mio. CDS-Checks (+50%) auf der Plattform Documedis®.

Nettoumsatz Januar – Dezember 2025 der Galenica Gruppe

(in Mio. CHF) Dez 2025 Dez 2024 Veränderung Segment Products & Care 1'816.4 1'700.2 6.8% Pharmacies Omni-Channel 1'473.3 1'404.3 4.9% Products & Brands 194.2 190.2 2.1% Services & Production 119.9 115.2 4.0% Diagnostics 40.7 0 Segment Logistics & IT 3'332.6 3'180.5 4.8% Wholesale 3’255.3 3'105.2 4.8% Logistics & IT Services 79.6 77.5 2.8% Corporate und Eliminationen -1'013.4 -959.6 Galenica Gruppe 4'135.6 3'921.1 5.5%

Neue Umsatzdarstellung nach der Akquisition von Labor Team

Galenica hat ihr Umsatzreporting angepasst, um die Berichterstattung stärker an die strategische Ausrichtung anzugleichen und die Transparenz weiter zu erhöhen. Im Segment «Products & Care» wird der Bereich «Diagnostics» neu separat erfasst, gleichzeitig werden Online- und Offline-Umsätze unter «Pharmacies Omni-Channel» gebündelt. Der Bereich «Services & Production» enthält neu Aktivitäten von Lifestage, Bichsel und Medifilm und im Segment «Logistics & IT» werden konzerninterne IT-Leistungen nicht mehr abgebildet. Die Vorjahreszahlen sind entsprechend angepasst.

__________

1 Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19 sowie akquisitionsbedingte Abschreibungen aus Labor Team.

2 IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD Dezember 2025.

3 IQVIA, Consumer Health Market Schweiz, YTD Dezember 2025.

Ergänzungen zu den Umsatzzahlen, Erläuterungen zur neuen Umsatzdarstellung und weitere Informationen finden Sie in unserer Sales-Präsentation .

Nächste Termine

10. März 2026: Jahresergebnis 2025 und Bilanzmedienkonferenz der Galenica Gruppe 21. April 2026: Generalversammlung der Galenica AG 28. Mai 2026: Umsatz-Update der Galenica Gruppe 6. August 2026: Publikation Halbjahresergebnisse 2026 der Galenica Gruppe

Für ergänzende Auskünfte:



Iris Müller, Chief Communications Officer

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: Media Relations:Iris Müller, Chief Communications OfficerTel. +41 58 852 85 17E-Mail: media@galenica.com

Julian Fiessinger, CFO

Tel. +41 58 852 85 31

E-Mail: Investor Relations:Julian Fiessinger, CFOTel. +41 58 852 85 31E-Mail: investors@galenica.com

Willkommen im Galenica-Netzwerk!Die über 8’000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern – und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen.

Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Galenica AG Untermattweg 8 3027 Bern Schweiz Telefon: +41 058 852 81 11 E-Mail: info@galenica.com Internet: https://www.galenica.com ISIN: CH0360674466 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2263638

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263638 22.01.2026 CET/CEST