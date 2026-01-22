Gewinne ausgebaut | Bofa FM Survey | Wirtschaft und Konsum im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die US-Aktienfutures legen am Donnerstag zu, weil sich geopolitische Sorgen beruhigt haben und die Rally vom Mittwoch nachwirkt. Im Fokus stehen heute die wichtigen Inflationsdaten: Der Dow-Future ist leicht fester, S&P 500 und Nasdaq 100 ziehen deutlicher an. Vor allem Tech stützt: Nvidia, Microsoft, Meta und Micron sind vorbörslich gefragt. Auslöser bleibt Trumps Rückzieher bei den für den 1. Februar geplanten Europa-Zöllen und seine Aussage, es gebe ein Rahmenwerk zu Grönland – das hat besonders Small Caps beflügelt. Gleichzeitig bleibt die Woche für die Indizes bisher negativ, und mit PCE-Inflation sowie Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe könnte es gleich wieder volatiler werden. Bei den Einzeltiteln fällt Procter & Gamble nach gemischten Zahlen und schwächerer Nachfrage.



