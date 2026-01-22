Grönland-Deeskalation sorgt für Kurssprung im Dax

Dax-Widerstand 25.000 24.950 Dax-Unterstützung 24.350 24.000

Dax-Rückblick:

Der Dax brachte gestern zunächst den avisierten "Rücksetzer in den unteren 24.400er Bereich" (EMA200 im 4-Stundenchart) und ging damit den Weg des geringsten Widerstands. Nach der angekündigten Trump-Rede am Nachmittag in Davos und seinen deeskalierenden Aussagen gab es dann einen kompletten Stimmungsumschwung. Heute Vormittag notiert der Index schon wieder knapp 600 (!) Punkte über dem gestrigen Tagestief.

Dax-Ausblick:

Das Geschehen im deutschen Leitindex wird derzeit von Kommentaren aus Davos dominiert, vor allem vom US-Präsidenten. Jedwede Aussage zum Thema Grönland hat das Potenzial, kurzfristig für größere Bewegungsschübe in die eine oder andere Richtung zu sorgen.

Aus rein charttechnischer Sicht hat sich das Bild mit der Bewegung heute morgen und dem Anstieg von knapp 600 Punkten vom gestrigen Tagestief natürlich wieder entsprechend aufgehellt. Oberhalb von 25.000 Punkten (Stundenschlusskurs) hätte der Index kurzfristig weiteres Erholungspotenzial in den Bereich um 25.200 Punkte. Oberhalb von 24.350 Punkten wären größere Rücksetzer als erneute Kaufgelegenheiten zu erachten.