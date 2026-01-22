Dax Chartanalyse 22.01.2026

Grönland-Deeskalation sorgt für Kurssprung im Dax

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.00024.950
Dax-Unterstützung24.35024.000

Dax-Rückblick:

Der Dax brachte gestern zunächst den avisierten "Rücksetzer in den unteren 24.400er Bereich" (EMA200 im 4-Stundenchart) und ging damit den Weg des geringsten Widerstands. Nach der angekündigten Trump-Rede am Nachmittag in Davos und seinen deeskalierenden Aussagen gab es dann einen kompletten Stimmungsumschwung. Heute Vormittag notiert der Index schon wieder knapp 600 (!) Punkte über dem gestrigen Tagestief.

Dax-Ausblick: 

Das Geschehen im deutschen Leitindex wird derzeit von Kommentaren aus Davos dominiert, vor allem vom US-Präsidenten. Jedwede Aussage zum Thema Grönland hat das Potenzial, kurzfristig für größere Bewegungsschübe in die eine oder andere Richtung zu sorgen.

Aus rein charttechnischer Sicht hat sich das Bild mit der Bewegung heute morgen und dem Anstieg von knapp 600 Punkten vom gestrigen Tagestief natürlich wieder entsprechend aufgehellt. Oberhalb von 25.000 Punkten (Stundenschlusskurs) hätte der Index kurzfristig weiteres Erholungspotenzial in den Bereich um 25.200 Punkte. Oberhalb von 24.350 Punkten wären größere Rücksetzer als erneute Kaufgelegenheiten zu erachten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7Y8K) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 22.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.340,07 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6Y0D) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.320,15 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 20.01.2026
Dax: Und plötzlich Verkaufspanik20. Jan. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 21.01.2026
Dax bleibt anfällig für Rücksetzer unter 24.500 Punktegestern, 11:32 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 16.01.2026
Dax-Anleger warten auf neue Impulse16. Jan. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News