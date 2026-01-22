Holcim-Chef kündigt etwa 15 Zukäufe für 2026 an

Düsseldorf, 22. Jan (Reuters) - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim will seine Einkaufstour fortsetzen und ⁠plant ‍für 2026 rund fünfzehn Übernahmen.

Holcim werde sich auf kleinere ‌Zukäufe konzentrieren, behalte aber zugleich eine mögliche Konsolidierung im ‍europäischen Zementsektor im Auge, sagte Konzernchef Miljan Gutovic der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Wir haben ‍eine gut gefüllte Pipeline ⁠an aktiven Projekten." Damit würde das Unternehmen das Expansionstempo der jüngeren ‍Vergangenheit beibehalten. Der Zementkonzern hatte vor einem Jahr angekündigt, ⁠von den zwischen 2025 und 2030 voraussichtlich erarbeiteten 18 bis 22 Milliarden Franken drei bis ‍vier Milliarden ‌Franken in kleinere Zukäufe sowie bis zu sechs Milliarden in größere Akquisitionen und Aktienrückkäufe zu stecken.

