Hotdog-Marke Nathan's für 450 Millionen Dollar verkauft

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Fast-Food-Deal

New York (dpa) - Der Würstchen-Spezialist Nathan's Famous, bekannt als Namensgeber des Hotdog-Wettessens auf Coney Island, wechselt für 450 Millionen Dollar den Besitzer. Käufer ist der Fleischkonzern Smithfield Foods, der seit 2014 bereits die Lizenz für Produktion und Verkauf von Nathan's-Produkten in den USA und Kanada hielt. Diese Lizenz war bis 2032 befristet.

Der Firmengeschichte zufolge eröffnete Nathan Handwerker seinen ersten Hotdog-Stand am Vergnügungspark von Coney Island im Jahr 1916. Die Familie übergab in den 80er Jahren die Kontrolle an Investoren. Das traditionelle Hotdog-Wettessen findet am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli unter großen Nathan's-Logos am ersten Lokal der Firma statt. Der aktuelle Rekordhalter Joey Chestnut schluckte 2021 binnen zehn Minuten 76 Hotdogs.

Das könnte dich auch interessieren

Streit mit Europa
Trump verhängt Grönland-Zölle doch nicht - US-Börsen legen zugestern, 20:51 Uhr · onvista
Trump verhängt Grönland-Zölle doch nicht - US-Börsen legen zu
Unruhe an der Börse
So reagieren die Märkte bisher auf den Grönland-Streitgestern, 15:28 Uhr · onvista
So reagieren die Märkte bisher auf den Grönland-Streit
Trump in Davos
Netflix nach den Zahlen – plus Novo Nordisk & AeroVironmentgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News