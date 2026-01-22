Indien oder China: Geopolitik, Zölle & seltene Erden – wo lohnt sich Investieren wirklich?

Hier geht es zum Anlegerclub der Börse Stuttgart ► https://www.boerse-stuttgart.de/alex



► Darum geht's im Video:

Indien oder China – wo liegen die besseren Investmentchancen? In diesem Gespräch analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent) die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in zwei der wichtigsten Emerging Markets der Welt. Im Fokus stehen die Auswirkungen von US-Zöllen, die strategische Bedeutung seltener Erden und Chinas dominierende Marktstellung in diesem Bereich. Darüber hinaus geht es um Währungsrisiken, Diversifikation über Emerging-Markets-ETFs, den Umgang mit Volatilität und die Bedeutung einer langfristigen Buy-and-Hold-Strategie.



Timestamps:

00:00 ► Geopolitik & globale Investitionsdynamik

01:06 ► US-Zölle und ihre Auswirkungen auf die Märkte

03:34 ► Seltene Erden: Chinas strategisches Monopol

04:47 ► Investieren in China – Chancen und politische Risiken

10:09 ► Indien im Fokus: Wachstum, Demografie & Demokratie

15:01 ► Langfristige Anlagestrategien in Emerging Markets

19:51 ► Währungen und internationale Investments

23:48 ► Fazit & Ausblick



Alibaba Group Holding Ltd.: WKN: A117ME, ISIN: US01609W1027

Tencent Holdings Ltd.: WKN: A1138D, ISIN: KYG875721634

Baidu, Inc.: WKN: A0F5DE, ISIN: US0567521085

Amazon.com, Inc.: WKN: 906866, ISIN: US0231351067

Alphabet Inc. (Class A): WKN: A14Y6H, ISIN: US02079K1079

Alphabet Inc. (Class C): WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Meta Platforms, Inc.: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

Procter & Gamble Co.: WKN: 852062, ISIN: US7427181091

Starbucks Corporation: WKN: 884437, ISIN: US8552441094

SAP SE: WKN: 716460, ISIN: DE0007164600

Commerzbank AG: WKN: 803200, ISIN: DE0008032004

Reliance Industries Ltd.: WKN: 857242, ISIN: INE002A01018