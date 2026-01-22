Laut Insider

EU-Mercosur-Abkommen tritt wahrscheinlich im März vorläufig in Kraft

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Quelle: Adobe.com/doganmesut

Berlin, 22. Jan (Reuters) - Das EU-Mercosur-Abkommen soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters trotz ⁠der Anrufung ‍des Europäischen Gerichtshofs voraussichtlich im März vorläufig in Kraft ‌treten.

"Das EU-Mercosur-Abkommen soll vorläufig angewendet werden, wenn der ‍erste Mercosur-Staat ratifiziert hat", sagte ein EU-Diplomat am Donnerstag zu Reuters. "Das wird wohl Paraguay im März sein." Am Mittwoch hatte das ‍Europäische Parlament entschieden, das ⁠bereits unterzeichnete Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, ‍Paraguay und Uruguay durch den EuGH überprüfen zu lassen. ⁠Die Bundesregierung und die Wirtschaft hatten entsetzt reagiert, weil sie eine monatelange Verzögerung der Inkraftsetzung ‍des Abkommens ‌für rund 700 Millionen Menschen fürchteten. Kanzler Friedrich Merz hatte deshalb am Mittwoch gefordert, das Abkommen trotz der Überprüfung früher anzuwenden.

