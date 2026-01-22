IRW-News: A2Gold Corp.: A2Gold begrüßt John Marma als Vice President of Exploration

IRW-PRESS: A2Gold Corp.: A2Gold begrüßt John Marma als Vice President of Exploration

Tonopah, Nevada / 5. Januar 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. (A2Gold oder das Unternehmen) (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) freut sich, die Ernennung von Herrn John Marma zum Vice President, Exploration mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Peter Gianulis, CEO von A2Gold, erklärt: Wir heißen John als Vice President of Exploration bei A2Gold ganz herzlich willkommen. Er kann eine seltene Kombination aus umfassendem Knowhow in der Exploration in Nevada, eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Lagerstätten sowie operative Disziplin bei großen Unternehmen vorweisen. Mit Johns beruflicher Erfahrung als Unterstützung in Kombination mit soliden Finanzen ist A2 in der Lage, die Explorationsarbeiten im Projekt Eastside zu intensivieren und daneben auch weitere Möglichkeiten zu sondieren.

Johns Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Lagerstätten, insbesondere im Projekt Midas, und seine Führungserfahrung bei den Unternehmen Hecla, Klondex und Newmont werden uns bei der Umsetzung unseres bevorstehenden RC-Bohrprogramms über 18.000 Bohrmeter maßgeblich unterstützen und Eastside in die nächste Wachstumsphase führen.

BIOGRAPHIE VON JOHN MARMA

Herr Marma ist Fachgeologe mit über 20 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration, -erschließung und -förderung. Er war vor allem in Nevada, aber auch in Alaska und Südafrika tätig. Herr Marma verfügt über ein profundes technisches und operatives Knowhow im Hinblick auf eine Vielzahl von Lagerstättentypen, zu denen auch epithermale Erzgangsysteme, Goldlagerstätten vom Carlin-Typ, orogenes Gold sowie goldführende Porphyrsysteme zählen.

Zuletzt war Herr Marma bei der Firma White Pine Metals (WPM), einem privaten Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des Projekts Taylor in Nevada konzentriert, als President, Chief Executive Officer und Chairman tätig. In dieser Funktion bekleidete er eine Führungsrolle und war maßgeblich daran beteiligt, die verschiedenen Mineralisierungsarten auf dem Projektgelände zu erkennen und zuzuordnen. Vor seiner Tätigkeit bei WPM war er bei der Firma Hecla Mining als Director of Exploration and Geology für Nevada zuständig, wo er die strategische Explorationsplanung und die geologische Unterstützung der Förderaktivitäten in allen Betriebsstätten in Nevada verantwortete. Davor hatte er leitende Positionen im Bereich Exploration bei Klondex Mines und Newmont inne, wo er sich auf epithermale Erzgangsysteme im Northern Nevada Rift und in Lagerstätten vom Carlin-Typ konzentrierte.

Zu Beginn seiner Karriere war Herr Marma in die Arbeiten an orogenen Goldsystemen im Barberton District in Südafrika und am Gold-Porphyr-Projekt Donlin Creek in Alaska bei Placer Dome eingebunden. Besonders zu erwähnen ist, dass er für die Entdeckung der Eastern Veins und der Green Racer Sinter Vein in der Mine Midas direkt verantwortlich war. Diese beiden bedeutenden Entdeckungen haben das geologische Verständnis und den wirtschaftlichen Wert des Gold Circle Districts in Nevada maßgeblich gesteigert.

Herr Marma hat einen Bachelor of Science in Geowissenschaften von der North Dakota State University und einen Master of Science in Geologie von der University of Wisconsin-Madison. Zudem erhielt er ein Fulbright-Stipendium und absolvierte ein Aufbaustudium im Fach Geologie an der Karl-Franzens-Universität Graz in Österreich.

Herr Marma ist als Registered Professional Geologist beim American Institute of Professional Geologists registriert (AIPG #11709) und langjähriges Mitglied sowohl der Society of Economic Geologists (SEG) als auch der Geological Society of Nevada (GSN).

ÜBER A2GOLD CORP

A2Gold Corp. besitzt drei vielversprechende Goldprojekte in den Vereinigten Staaten, die sich allesamt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada befinden. Das Vorzeigeprojekt von A2Gold, das Gold-Silber-Projekt Eastside in Distriktgröße, beherbergt eine große und erweiterbare Gold- und Silberressource und befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur. Erste metallurgische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl die oxidische als auch die sulfidische Goldmineralisierung im Projekt Eastside für die Erschließung mittels Haufenlaugung geeignet ist.

FÜR DAS BOARD

Peter Gianulis, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@A2gold.com

Folgen Sie uns auf:

X

LinkedIn

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, die zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden. Der United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bietet einen Safe Harbor für bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Hierzu zählen unter anderem die Explorationspläne von A2Gold Corp. (A2Gold) für seine Goldexplorationsliegenschaften, das Bohrprogramm im Projekt Eastside von A2Gold, die Erstellung und Veröffentlichung einer aktualisierten Ressourcenschätzung für die Original Zone im Projekt Eastside, die zukünftigen Explorations- und Erschließungspläne von A2Gold, einschließlich der voraussichtlichen Kosten und des Zeitplans dafür; die Pläne von A2Gold für Wachstum durch Explorationsaktivitäten, Akquisitionen oder anderweitig; und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Instandhaltungs- und Investitionsausgaben sowie des Working Capitals. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen und Informationen über mögliche Ereignisse, Bedingungen oder Betriebsergebnisse, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Vorgehensweisen basieren. Alle Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie anstreben, erwarten, voraussehen, budgetieren, planen, schätzen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersagen, potenziell, Ziel, kann, könnte, würde, möglicherweise, wird und ähnliche Wörter oder Ausdrücke (einschließlich negativer Varianten), die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen zu einer Prognose hindeuten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder Branchenergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Einige der bekannten Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, sind in den Abschnitten Risikofaktoren im Börsenzulassungsantrag von A2Gold vom 24. Januar 2018 beschrieben, der bei der TSX Venture Exchange eingereicht wurde und auf SEDAR unter dem Unternehmensprofil von A2Gold unter www.sedar.com verfügbar ist. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. A2Gold übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung in den Vereinigten Staaten oder ohne eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen in den Vereinigten Staaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie Finanzberichte enthält.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82626

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82626&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0500591049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.